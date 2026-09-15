Bluetooth gaat veranderen (en dat heeft gevolgen voor ál je apparaten)

Bluetooth krijgt binnenkort een flinke upgrade en moet daardoor een stuk sneller en zelfs zelfstandiger worden – dit kun je ervan verwachten.

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Bluetooth gaat veranderen

Bluetooth Special Interest Group (ook wel Bluetooth SIG) is de officiële organisatie die de Bluetooth-technologie ontwikkelt en die werkt aan de aankomende upgrade. De grootste verandering die eraan komt, is de snelheid van Bluetooth LE (Low Energy).

Bluetooth LE kan maximaal 2 Mbps halen, maar Bluetooth SIG ontwikkelt momenteel High Data Throughput (HDT). Daarmee moet de maximale snelheid oplopen tot maar liefst 7,5 Mbps. Dat is bijna vier keer zo snel als nu. Een bestand dat nu ongeveer 16 seconden nodig heeft, kan straks in zo’n 4 seconden worden overgezet.

5 en 6 GHz

Bluetooth werkt traditioneel vooral op de drukke 2,4 GHz-band. Daar komen steeds meer apparaten bij, waardoor de kans op storing ook toeneemt. Daarom werkt Bluetooth SIG aan ondersteuning voor 5 en 6 GHz. Er wordt onderzocht hoe Bluetooth LE in deze extra frequentiebanden kan worden gebruikt.

Dat moet zorgen voor hogere snelheden, minder storing en een betrouwbaardere verbinding. Vooral apparaten die veel data verwerken, zoals draadloze controllers, wearables en VR-apparaten, kunnen hiervan profiteren.

IP Link

Een andere opvallende ontwikkeling heet IP Link. Hiermee moet Bluetooth LE rechtstreeks IPv6-verkeer kunnen ondersteunen. Dat betekent dat Bluetooth-apparaten uiteindelijk rechtstreeks met internetservers kunnen communiceren. Een slim slot zou bijvoorbeeld op afstand kunnen worden aangestuurd zonder dat je iPhone fysiek vlak bij het slot hoeft te zijn. Bluetooth SIG wil IP Link idealiter nog dit jaar invoeren.

LE Audio

Ook draadloze audio krijgt een upgrade. Bluetooth SIG werkt aan verbeteringen voor LE Audio, waaronder mogelijk ondersteuning voor high-res en lossless audio, ruimtelijk geluid en surround sound. Dat kan uiteindelijk zorgen voor een betere geluidskwaliteit via draadloze koptelefoons, oordopjes en speakers.

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Voor nieuwe hardware

Voor bestaande apparaten verandert er voorlopig weinig. De nieuwe functies zijn namelijk afhankelijk van nieuwe hardware en ondersteuning door fabrikanten. Koop je de komende jaren een smartphone, koptelefoon, smartwatch of ander Bluetooth-apparaat? Dan wordt het steeds belangrijker om niet alleen naar het Bluetooth-versienummer te kijken, maar vooral naar de functies die worden ondersteund.