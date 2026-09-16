Deze nieuwe functie in iPadOS 27 wil je direct inschakelen (om deze reden)

Apple heeft met iPadOS 27 een veelgevraagde functie naar de iPad gebracht, die je direct wilt inschakelen. Hier vind je de nieuwe instelling!

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iPadOS 27

Er is een grote update voor de iPad beschikbaar! Apple heeft op maandag 14 september 2026 iPadOS 27 uitgebracht, de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPad. Met iPadOS 27 krijgt je iPad veel nieuwe functies, zo komt Apple Intelligence naar meer applicaties en krijg je meer mogelijkheden bij het instellen van Schermtijd. Nog een belangrijke verbetering zien we bij Liquid Glass, want Apple lost het grootste probleem van iPadOS 26 direct op in iPadOS 27.

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Met iPadOS 26 kwam Liquid Glass voor het eerst naar de iPad. In de nieuwe interface hebben menu’s en kaders een transparant ontwerp, waardoor onderdelen van glas lijken. Niet alle gebruikers waren blij met deze verandering, omdat bepaalde teksten en instellingen minder goed leesbaar zijn in het doorzichtige ontwerp van Liquid Glass. Een nieuwe functie in iPadOS 27 lost dit probleem op, want je kunt nu zelf de transparantie van Liquid Glass bepalen.

Liquid Glass aanpassen

Met iPadOS 27 voegt Apple een nieuwe functie toe aan de instellingen van je iPad. In de Instellingen-app vind je na het installeren van de update een slider, waarmee je bepaalt hoe doorzichtig Liquid Glass is op de iPad. Heb je moeite met het lezen van bepaalde teksten of menu’s? Dan biedt deze instelling een handige uitkomst, want je kunt Liquid Glass eindelijk uitschakelen. Je vindt de slider op je iPad als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPad; Ga naar ‘Weergave’; Tik op ‘Liquid Glass’; Veeg over de slider om de helderheid aan te passen.

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Veeg je over de nieuwe slider om Liquid Glass in te stellen op je iPad? Dan zie je in het voorbeeld boven de balk wat de helderheid van kaders in iPadOS 27 zijn. Zo weet je direct hoe transparant onderdelen zijn en in hoeverre de tekst goed leesbaar blijft. Na het instellen van de gewenste helderheid op de slider kun je de Instellingen-app weer afsluiten, het is niet nodig om de nieuwe instellingen op te slaan.

Meer over iPadOS 27

Met de nieuwe slider lost Apple het grootste probleem van iPadOS 26 eindelijk op. Dat maakt iPadOS 27 weer een stuk toegankelijker, want zo blijft Liquid Glass voor alle gebruikers goed leesbaar. Zeker als je sinds iPadOS 26 moeite hebt met het lezen van bepaalde onderdelen is dit een functie die je direct wilt inschakelen in iPadOS 27. Heb je geen moeite met Liquid Glass? Ook dan is de slider de moeite waard om te proberen, om te kijken of je een andere mate van helderheid in iPadOS 27 prettiger vindt.

Liquid Glass gaat in iPadOS 27 dus niet helemaal weg, maar is wel aan te passen bij de instellingen van je iPad. Als je geen liefhebber bent van Liquid Glass kun je de slider helemaal naar rechts vegen, zodat kaders en menu’s een matte uitstraling krijgen. Teksten worden op die manier veel beter leesbaar. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over iPadOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!