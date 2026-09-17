iOS 27.2 bèta 1 is uit – en dat is een verrassende update voor de iPhone

Apple heeft een nieuwe testversie voor de iPhone uitgebracht! Het gaat om een verrassende update, want iOS 27.2 bèta 1 is beschikbaar.

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iOS 27.2 bèta 1

Apple heeft een nieuwe testversie van iOS 27 uitgebracht! De definitieve versie van iOS 27 is pas net beschikbaar voor alle gebruikers, maar ontwikkelaars kunnen nu al aan de slag met iOS 27.2. Apple heeft dus niet de eerste testversie van iOS 27.1 uitgebracht, in plaats daarvan is het bedrijf al overgestapt naar iOS 27.2. Dat maakt deze testversie verrassend, want Apple slaat de volgende versie van iOS 27 vooralsnog over.

Dat heeft waarschijnlijk te maken met de release van de iPhone Duo, die in oktober verschijnt en vermoedelijk standaard op iOS 27.1 draait. Apple houdt de software voor de iPhone Duo voorlopig nog verborgen door iOS 27.1 over te slaan. Dat maakt iOS 27.2 niet minder belangrijk, want het gaat om een relatief grote update voor de iPhone. Ben je benieuwd welke functies je in iOS 27.2 kunt verwachten? Dit zijn de grootste veranderingen!

1. Nieuwe Gezondheid-app

De Gezondheid-app van Apple krijgt een grote update in iOS 27.2. Apple voorziet de applicatie van een nieuw ontwerp en een aangepaste indeling. Bij de nieuwe indeling maakt Apple onderscheid tussen Insights, Longevity en Browse. Zo vind je bepaalde gezondheidsgegevens eenvoudiger en wordt de informatie duidelijker in kaart gebracht. De vernieuwde Gezondheid-app is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, maar komt in nieuwe testversies waarschijnlijk naar meer landen.

2. Telefoongesprekken

Bel je regelmatig met je iPhone? In dat geval krijg je er in iOS 27.2 een handige functie bij, want je iPhone geeft voortaan meer context bij telefoongesprekken. Zo zie je wanneer iemand jarig is, mits je de geboortedatum hebt toegevoegd aan de Contacten-app. Bel je met iemand en is diegene jarig? Dan zie je vanaf iOS 27.2 een melding van de verjaardag in de Telefoon-app. De verbetering in iOS 27.2 is onderdeel van Apple Intelligence, dus je hebt één van de volgende iPhones nodig om de functie te gebruiken:

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3. CarPlay

Apple brengt zelden updates uit voor CarPlay Ultra, maar dat is in iOS 27.2 wel het geval. Bij CarPlay Ultra kun je kiezen uit een reeks wallpapers en kleuren, zoals je ook bij CarPlay uit verschillende achtergronden kunt kiezen. Apple gaat nu een stap verder bij CarPlay Ultra, want de lichten in de auto kunnen zich vanaf iOS 27.2 aanpassen aan de kleuren die je hebt geselecteerd in het besturingssysteem. Zo passen de lampen in het interieur van je wagen veel beter bij de kleuren van CarPlay Ultra.

4. Siri AI

Siri AI komt met iOS 27.2 beschikbaar in meer talen. Apple voegt de talen Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans toe aan de nieuwe versie van Siri. In de Europese Unie hebben we daar voorlopig weinig aan, omdat Siri AI hier nog niet beschikbaar is. Daar brengt iOS 27.2 geen verandering in, dus het is vooralsnog onduidelijk wanneer we Siri AI wel kunnen gebruiken in Nederland en België.

5. Apple TV

Heb jij een abonnement op Apple TV? Dan brengt iOS 27.2 een langverwachte functie naar je account, want je kunt eindelijk profielen instellen. Zowel op de iPhone als iPad wordt het mogelijk om meerdere profielen aan te maken. Je ziet zo alleen nog de series en films die je recent hebt bekeken en kunt altijd verdergaan waar je was gebleven. Nog een voordeel is het aanmaken van een kinderprofiel, waar films en series met een bepaalde leeftijdsgrens niet worden getoond.

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6. FaceTime

FaceTime wordt een stuk toegankelijker in iOS 27.2, want Apple werkt aan ondersteuning voor gebarentaal tijdens videogesprekken. Het bedrijf kondigde in mei al aan om een API toe te voegen aan FaceTime, zodat bedrijven de mogelijkheid krijgen om gebarentaal naar de applicatie te brengen. De API is toegevoegd aan iOS 27.2, waardoor ontwikkelaars nu verder kunnen gaan met het inrichten van gebarentaal voor FaceTime.

7. Meer kleine veranderingen

Verder voert Apple nog een aantal kleine veranderingen door in iOS 27.2. In Apple Music neemt Apple afscheid van verschillende rode onderdelen, die krijgen een zwart design in de nieuwe softwareversie. Siri kan uitgeschakeld worden voor meerdere applicaties tegelijk en in Podcasts heeft Apple het label voor de volgende aflevering aangepast. Het zijn kleine veranderingen die de software op je iPhone net wat beter maken.

Release van iOS 27.2

Apple heeft iOS 27 pas net uitgebracht, maar werkt alweer aan een reeks nieuwe functies voor iOS 27.2. Het is nog onduidelijk wanneer iOS 27.2 verschijnt. Apple bracht iOS 26.2 uit op 12 december 2025, waardoor een release in december logisch lijkt. Toch is dat allesbehalve zeker, omdat Apple de eerste testversie van iOS 27.2 verrassend vroeg heeft uitgebracht. Volgende maand weten we meer na de release van de iPhone Duo.

Voor de iPhone Duo voert Apple grote veranderingen door in de software van iOS. Applicaties moeten naast elkaar kunnen draaien, het beginscherm werkt anders en veel functies staan op een andere plek. Die veranderingen zijn waarschijnlijk doorgevoerd in iOS 27.1, waardoor die functie mogelijk exclusief voor de iPhone Duo blijft. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!