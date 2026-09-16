WhatsApp waarschuwt: deze functie móét je binnenkort zelf aanpassen

WhatsApp heeft een waarschuwing gegeven, want gebruikers moeten een beveiligingsfunctie binnenkort zelf aanpassen. Om deze functie gaat het!

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WhatsApp deelt waarschuwing

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt! De berichtendienst heeft een waarschuwing gedeeld, omdat gebruikers binnenkort zelf een belangrijke functie moeten aanpassen. WhatsApp past de instellingen van verificatie in twee stappen aan bij alle gebruikers. Waar je nu nog een pincode voor de beveiligingsfunctie kunt instellen, is daar binnenkort een wachtwoord voor vereist bij WhatsApp.

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Tweestapsverificatie is een eenvoudige manier om je account in WhatsApp beter te beschermen. Met verificatie in twee stappen kan iemand met jouw telefoonnummer niet zomaar inloggen bij WhatsApp op een ander apparaat. In plaats daarvan is verificatie via je telefoonnummer, via je mail of met een pincode nodig om toegang te krijgen tot je account. Laatstgenoemde optie gaat veranderen, want WhatsApp staat geen pincodes meer toe bij tweestapsverificatie van accounts.

Pincode niet meer toegestaan

Heb jij tweestapsverificatie ingeschakeld bij WhatsApp? In dat geval moet je de instellingen van je account binnenkort aanpassen. WhatsApp toont inmiddels een melding in de applicatie, waarin gebruikers gewaarschuwd worden voor de verandering bij verificatie in twee stappen. Gebruikers moeten de pincode binnenkort zelf aanpassen naar een volledig wachtwoord, zodat accounts goed beveiligd blijven. Je past de instellingen van je account als volgt aan:

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Open WhatsApp; Tik op ‘Jij’ rechtsonder in beeld; Ga naar ‘Account’; Kies voor ‘Tweestapsverificatie’; Tik op ‘PIN’; Ga naar ‘Wachtwoord instellen’; Vul je wachtwoord tweemaal in; Druk tot slot op ‘Sla op’.

Heb je de pincode aangepast naar een volledig wachtwoord? In dat geval is je account in WhatsApp weer naar behoren beveiligd en hoef je verder niets te doen. Is jouw account nog niet beschermd met tweestapsverificatie? Dan is dit hét moment om dat te doen, zodat jouw gesprekken, foto’s, video’s en contactgegevens goed beveiligd blijven. Je schakelt de beveiligingsfunctie in door de schakelaar achter ‘Tweestapsverificatie’ te activeren. Vervolgens kies je zelf welke beveiligingslaag je toevoegt aan je account.

Verbeterde beveiliging in WhatsApp

WhatsApp geeft gebruikers drie mogelijkheden bij het instellen van tweestapsverificatie. Je kunt kiezen voor verificatie via de mail, via je telefoonnummer of via de pincode. De pincode in WhatsApp bestaat uit slechts zes cijfers, waardoor deze veel makkelijker te raden is dan bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres. Dat is vermoedelijk de reden dat WhatsApp heeft besloten pincodes niet meer toe te staan.

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Het wachtwoord in WhatsApp moet uit minimaal acht tekens bestaan, waaronder minimaal één letter en één cijfer. Dat is een groot verschil met de zes-cijferige pincode die gebruikers nu kunnen instappen als tweestapsverificatie in WhatsApp. Met deze verandering wordt je account in WhatsApp dus veel beter beveiligd, mits je zelf een wachtwoord instelt. Zorg daarom dat je de pincode in WhatsApp zo snel mogelijk aanpast naar een volledig wachtwoord.

Meer over WhatsApp

WhatsApp geeft tweestapsverificatie een grote update, want het is binnenkort niet meer toegestaan om je account met een pincode te beveiligen. Gebruikers krijgen nu een notificatie van de aanpassing, het is nog niet bekend voor welke datum alle pincodes omgezet moeten worden naar een wachtwoord. Heb jij jouw account beveiligd met een pincode? Pas de instellingen in WhatsApp dan zo snel mogelijk aan, zodat je zeker weet dat de beveiliging van je account weer op orde is.

Het gaat om een verandering voor alle gebruikers, al blijft tweestapsverificatie een optionele instelling in WhatsApp. Toch is het verstandig om de extra beveiligingslaag toe te voegen aan je account, zodat de kans veel kleiner is dat iemand anders (ongewenst) toegang krijgt tot je gesprekken. Wil je geen enkele nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!