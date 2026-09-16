Helaas: Ziggo verwijdert deze populaire functie voor álle abonnees

Ziggo heeft een opvallende verandering doorgevoerd, want een populaire functie is sinds 1 september 2026 verwijderd voor alle abonnees. Om deze functie gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ziggo verwijdert functie

Opgelet als je een internet- en televisieabonnement hebt bij Ziggo! De provider heeft een populaire functie verwijderd voor alle abonnees. Het is sinds 1 september 2026 niet meer mogelijk om reclames door te spoelen bij live opnames van bepaalde programma’s. Het gaat om live opnames van programma’s op de zenders van Talpa. Dat zijn SBS6, Veronica, Net5 en SBS9, bij die zenders kun je reclames niet meer doorspoelen als je een live opname hebt gemaakt.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Live opname is een opname van een programma dat nog loopt. Veel abonnees gebruiken deze functie om later aan een programma te beginnen, maar tijdens de uitzending in te lopen door de reclames door te spoelen. Dat laatste is sinds 1 september helaas niet meer mogelijk, want Ziggo heeft de populaire functie uitgeschakeld voor alle abonnees. Je kunt op die manier dus niet meer om de reclames heen bij live opnames van bij de zenders van Talpa.

Steeds meer reclame

Ziggo heeft inmiddels aangegeven dat het verwijderen van de functie het gevolg is van contractuele wijzigingen met Talpa. De afspraken tussen Talpa en Ziggo zijn naar verluidt gewijzigd, waardoor het niet meer is toegestaan om reclames door te spoelen bij live opnames. Abonnees gaan dus steeds meer reclame zien bij live opnames van uitzendingen van Talpa. Populaire programma’s van Talpa zijn onder andere Vandaag Inside, Hart van Nederland en Shownieuws. Bij Star Channel heeft Ziggo dezelfde wijzigingen doorgevoerd, daar kun je geen live opnames meer doorspoelen van Replay TV.

Het is overigens niet voor het eerst dat Ziggo deze populaire functie verwijdert voor abonnees. In januari 2026 gebeurde hetzelfde bij de zenders van RTL. Je kunt live opnames van uitzendingen op RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z sinds begin dit jaar ook niet meer doorspoelen tijdens reclames. Dit was destijds eveneens het gevolg van gewijzigde contractuele afspraken, waardoor Ziggo genoodzaakt was de functie te verwijderen bij zenders van RTL.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gevolgen voor abonnees

Abonnees van Ziggo merken de gevolgen direct, want de provider heeft de populaire functie op 1 september 2026 uitgeschakeld. Sindsdien kun je reclames niet meer doorspoelen bij live opnames van zenders die onder Talpa vallen. De populaire functie is verwijderd van zowel de Mediabox Next als de Next mini. Kijk je live opnames op één van deze apparaten? Dan kun je reclames van Talpa dus niet meer overslaan bij live opnames.

Voor Ziggo GO gelden dezelfde maatregelen, ook daar is de populaire functie verdwenen bij de zenders van Talpa. Je merkt de gevolgen dus ook als je online naar live opnames kijkt op je iPhone, iPad of Mac. Bij andere zenders zijn voor zover bekend geen wijzigingen doorgevoerd, daar kun je reclames tijdens live uitzendingen wel doorspoelen. RTL en Talpa staan de functie dus niet meer toe bij Ziggo.

Oplossingen

Kijk je regelmatig naar programma’s van RTL of Talpa? In dat geval kom je niet meer onder reclame bij live opnames uit bij Ziggo. Wil je helemaal geen reclames meer zien? Dan kun je het beste een abonnement nemen op NLZiet, waar je de meeste programma’s van RTL en Talpa reclamevrij kunt terugkijken. Je betaalt maandelijks 9,95 euro of jaarlijks 107,40 euro voor NLZiet Premium, waarbij je geen last hebt van reclames. Bekijk hier het gratis proefabonnement van NLZiet:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

NLZiet is een eenvoudige manier om naar je favoriete programma’s zonder reclame te kijken. De maatregel beperkt zich overigens niet tot Ziggo, anders providers hebben de populaire functie eveneens verwijderd. Zo hebben Odido en KPN soortgelijke contracten met RTL en Talpa. Daar kun je reclames ook steeds moeilijker overslaan. Bij KPN kun je reclames van live opnames wel doorspoelen, mits je het juiste abonnement hebt bij de provider. Ben je benieuwd welke opties er nog meer zijn? Bij deze providers kun je nog meer terecht voor een internet- en televisieabonnement:

Dit wil je weten over internet en tv van KPN

KPN biedt verschillende internet- en tv-abonnementen aan. Je kiest zelf welke internetsnelheid je wilt en kunt het pakket afstemmen op je eigen situatie. Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. Daarnaast krijg je standaard een wifi-modem en kun je extra SuperWifi-punten toevoegen voor een beter bereik in huis.

Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Je kunt kiezen voor een abonnement met tv-zenders of alleen streaming. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een PlayStation 5 t.w.v. 599 euro voor slechts 69 euro.

Internet en tv van Odido in het kort

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. Met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk, waarbij de upload- en downloadsnelheid even hoog zijn. Daarnaast kun je het abonnement uitbreiden met bijvoorbeeld Wifi Plus voor een beter bereik in huis.

Met Odido TV krijg je standaard toegang tot ruim 60 zenders, waarvan het grootste deel in HD. Je kunt live televisie kijken via een Mediabox of de Odido TV App en programma’s terugkijken of opnieuw vanaf het begin starten. Ook kun je extra zender- en streamingpakketten toevoegen. Combineer je meerdere Odido- of Ben-abonnementen op hetzelfde adres, dan kun je daarnaast profiteren van Klantvoordeel.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido: