Deze 11 producten kondigt Apple tijdens het iPhone-event aan (iPhone-nieuws #35)

Het is definitief, het iPhone-event vindt plaats op 9 september. Maar wat kunnen we allemaal verwachten? iPhoned praat je bij in het overzicht van iPhone nieuws deze week.

Hét Apple-event van het jaar vindt plaats op 9 september, om 19 uur Nederlandse tijd. Het lijkt een zeer uitgebreid event te worden, want Apple onthult niet alleen vier nieuwe iPhones, maar nog veel meer. Lees wat je op het Apple-event allemaal kunt verwachten. Dit jaar zitten er behoorlijk wat verrassingen tussen!

→ Dit staat ons te wachten

In iOS 18 komen er veel nieuwe functies naar je iPhone en gaan er aardig wat zaken veranderen. Ook bij het bellen gaan er functies omgegooid worden en komen er een aantal nieuwe bij. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij!

→ Dit moet je weten

Google Maps heeft in de nieuwste update een aantal zaken omgegooid. In de vorige versie had je vijf tabbladen: Verkennen, Gaan, Opgeslagen, Bijdragen en Updates. Sinds de nieuwste update zijn twee van deze tabbladen verdwenen.

Dit zijn de tabbladen Updates en Gaan. Hierdoor werken een aantal dingen helemaal anders in de navigatie-app. Wij vertellen je waar je nu voor die functies moet zijn en wat alternatieven zijn.

→ Zo werk je eromheen

Volgende maand is het dus weer tijd voor een evenement van Apple! We gaan veel nieuwe producten zien, zoals je in het eerste bericht hierboven kunt lezen.

Maar zoals ieder jaar betekent de introductie van nieuwe producten ook het einde van oudere apparaten. Apple stopt vaak met de productie van toestellen, waardoor ze na een tijd uit de winkels verdwijnen. Ben je van plan om een oudere iPhone, Apple Watch of de vorige AirPods te kopen? Dan kun je beter niet lang meer wachten.

→ Bekijk de lijst

In september is het zover, want dan komt de volgende iPhone uit. Maar hoeveel gaat hij kosten? Wij hebben onze glazen bol van zolder gehaald en combineren die met een behoorlijke portie geruchteninformatie. Op basis daarvan gaan we de prijs van alle nieuwe iPhone-modellen voorspellen. Er is goed én slecht nieuws.

→ Zo duur wordt-ie

Het is al een tijd geleden dat de huidige generatie van de iPad mini verscheen, Apple bracht de kleine tablet uit in 2021. Het toestel draait nog op de A15 Bionic-chip, die we ook in de iPhone 13 zagen. Sindsdien heeft de iPad mini geen vernieuwingen meer gekregen. Daar komt nu verandering in, want Mark Gurman voorspelt dat de iPad mini 2024 mogelijk al snel uitkomt.

→ Dit is wanneer

De meeste mensen die de Chrome-browser gebruiken, hebben ook wel een adblocker geïnstalleerd. Hoewel dit heel begrijpelijk is, is het ook begrijpelijk dat Google dit niet bepaald kan waarderen. Wijzigingen in het beleid van Chrome hebben dan ook gevolgen voor de populairste adblocker, uBlock Origin, want die wordt zelf geblokkeerd. Gelukkig is er een alternatief.

→ Ontdek het alternatief

Apple heeft de iPhone 16 nog niet officieel uitgebracht, maar de smartphone wordt nu al ingehaald door nieuwe geruchten over functies van de iPhone 17. Zo lijkt het dat de iPhone 17-series meer werkgeheugen gaat krijgen, met name voor Apple Intelligence. Maar een andere nieuwe functie steelt misschien al helemaal de show.

→ Zo cool wordt de nieuwe functie

Meer iPhone-nieuws