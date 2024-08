In september is het zover, want dan komt de volgende iPhone uit. Maar hoeveel gaat hij kosten? Dit zijn de verwachte prijzen van de iPhone 16!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 prijzen: dit gaat de nieuwe iPhone kosten

Naar alle waarschijnlijkheid zit de iPhone 16 in dezelfde prijsklasse als de iPhone 15. Wanneer we de prijzen van de vorige iPhone doorberekenen, komen we bij de volgende prijzen voor de iPhone 16 uit.

Hier zijn de verwachte prijzen van de iPhone 16:

Toch gaan er ook wat geruchten dat Apple de prijzen deze keer iets omhoog gooit. De laatste keer dat Apple de iPhone duurder maakte in Nederland was in 2022. De kans is dus aanwezig dat we dit jaar een verhoging gaan zien.

De iPhone 15 kostte zo’n 16 procent meer om te maken dan de iPhone 14. En bij de andere iPhones waren de kosten ook meer geworden. Als deze kostenstijging dit jaar weer gebeurd, dan is de kans aanwezig dat de prijzen toch zullen stijgen bij de iPhone 16.

Toch is Apple voorzichtig om zomaar een prijsstijging door te voeren. De kosten voor het levensonderhoud zijn (overal) flink gestegen en door verschillende tegenvallers lopen de verkopen achter in Aziatische landen. Dit kan Apple weerhouden om de prijzen te gaan verhogen van de iPhone 16.

iPhone 16 release: dit is wanneer hij verschijnt

De presentatie van de nieuwe iPhone vindt vrijwel altijd plaats rond september. Bij de iPhone 15 was dat op dinsdag 12 september. Waarschijnlijk zat het dan dit jaar op dinsdag 10 september zijn. De exacte datum blijft altijd nog even gissen, maar het zal vrijwel zeker in september van dit jaar zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de iPhone 16 in het kort

De prijzen van de iPhone 16 mogen dan vrijwel gelijk blijven, aan de smartphone gaat Apple wel wat veranderen. Zo wordt de iPhone 16 Pro iets groter en krijgt een scherm van 6,3 inch (de iPhone 15 Pro had een 6,1-inch scherm).

Het scherm van de iPhone 16 Pro Max gaat van 6,7 inch naar 6,9 inch. De afmetingen van de iPhone 16 (6,1 inch) en de iPhone 16 Plus (6,7 inch) blijven wel gelijk.

Bij de Pro-modellen verdwijnt volgens geruchten ook Face ID onder het scherm, waardoor het Dynamic Island overbodig wordt. ProMotion blijft zoals bij de iPhone 15-serie beperkt tot de Pro-modellen, waardoor de reguliere iPhones dit jaar opnieuw geen always-on scherm hebben.

In een video van Aaron Zollo op YouTube kun je nu al de aankomende kleuren van de iPhone 16 (Plus) bekijken. Onlangs kon je de nieuwe kleuren al op een foto zien, maar nu zijn de nieuwe iPhones nog beter te bekijken. Check hieronder zelf de video.

Zoals je ziet zijn het vijf verschillende kleuren voor de reguliere iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Als je dat vergelijkt met de kleuren van de iPhone 15 ziet het er naar uit dat Apple de gele iPhone heeft vervangen met een witte. De kleuren van de iPhone 16 die je in de video ziet zijn:

Op X (voormalig Twitter) is een foto opgedoken met alle nieuwe kleuren van de iPhone 16 Pro op een rij. De foto werd gedeeld door Sonny Dickson, die vaker pre-modellen van de iPhone 16 heeft gedeeld. Op de foto zijn de verschillende kleuren goed te zien.