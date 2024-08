Jammer: Apple stopt volgende maand met deze 11 producten

Er komen veel nieuwe Apple-apparaten aan, maar dat betekent ook dat Apple stopt met een aantal producten. Deze toestellen verdwijnen binnenkort!

Apple stopt met producten

Volgende maand is het weer tijd voor een evenement van Apple! We gaan veel nieuwe producten zien, waaronder natuurlijk de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Ook de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X), Apple Watch SE 2024 en Apple Watch Ultra 3 verschijnen. Dat is nog niet alles, want Apple werkt ook aan een nieuwe iPad en iPad mini.

De verwachtingen zijn dus hooggespannen voor volgende maand. Zoals ieder jaar betekent de introductie van nieuwe producten ook het einde van oudere apparaten. Apple stopt vaak met de productie van toestellen, waardoor ze na een tijd uit de winkels verdwijnen. Ben je van plan om een oudere iPhone, Apple Watch of de vorige AirPods te kopen? Dan moet je mogelijk niet lang meer wachten. Met deze producten stopt Apple binnenkort!

1. iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max

Het is de verwachting dat Apple volgende maand stopt met de productie van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. In september verschijnen de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, die ter vervanging van de iPhone 15 Pro (Max) gelden. Sinds de lancering van de iPhone XS en de iPhone XR in 2018 stopt Apple de productie van eerdere Pro-modellen zodra de nieuwe iPhones verschijnen.

Dit jaar is dat waarschijnlijk niet anders, waardoor er binnenkort dus geen nieuwe modellen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max meer worden gefabriceerd. Dat is vooral jammer voor gebruikers met een voorkeur voor kleinere displays, want de Pro-modellen van dit jaar krijgen grotere schermen. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn waarschijnlijk de laatste Pro-toestellen met een 6,1- en 6,7-inch display. Lees hier vast meer over de nieuwe afmetingen van de iPhone 16 Pro (Max).

2. iPhone 14 Plus

Apple neemt bij de introductie van de iPhone 16 afscheid van nóg een iPhone, want de iPhone 14 Plus wordt uit de productie gehaald. De iPhone 14 Plus was Apple’s eerste ‘normale’ iPhone met een 6,7-inch scherm, waardoor je geen Pro meer nodig had voor een groter display. Apple bracht met de iPhone 14 Plus voor het eerst sinds 2017 weer een Plus-model uit, dat jaar verscheen de iPhone 8 Plus.

Vorig jaar stopte Apple met de productie van de iPhone 13 mini, terwijl de iPhone 13 wel nog te koop is. Het is de verwachting dat Apple dit jaar hetzelfde doet met de iPhone 14, waardoor de iPhone 14 Plus niet meer verkrijgbaar is bij Apple zelf. De iPhone 14 blijft wél nog een jaar te koop. Je kunt de iPhone 14 Plus overigens wel nog bij andere aanbieders halen zo lang de voorraad strekt, dus wees daar op tijd bij.

3. iPhone 13

Naast de iPhone 14 Plus stopt Apple ook met de productie van de iPhone 13. De telefoon verscheen in 2021 en had een langere batterijduur, nieuw camerasysteem en een kleinere notch. Al deze features zijn inmiddels verbeterd bij de nieuwste iPhones, dus Apple biedt de iPhone 13 nu nog aan voor 749 euro. Het is de oudste iPhone die je via Apple’s website kunt kopen, maar daar komt snel verandering in.

Na de release van de iPhone 16 stopt Apple waarschijnlijk met de verkoop van de iPhone 13. De iPhone 14 zakt vermoedelijk naar de prijs die de iPhone 13 nu heeft. Voorlopig blijft Apple de iPhone 14 dus wel verkopen, in ieder geval tot de lancering van de iPhone SE 4. Vanaf volgende maand is de iPhone 14 dus de oudste én goedkoopste reguliere iPhone die Apple verkoopt, naast de iPhone SE 2022.

4. Apple Watch Series 9, Ultra 2 en SE 2

In september brengt Apple naast de iPhone 16 maar liefst drie nieuwe generaties van de Apple Watch uit. We zien volgende maand waarschijnlijk de Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3. Apple stopt daardoor met de verkoop van oudere producten als de Apple Watch Series 9, Ultra 2 en SE 2. Deze smartwatches worden vervangen door de nieuwere modellen.

Er worden vooral veranderingen verwacht bij de Apple Watch Series 10, zo krijgt het toestel een groter display met een dunnere behuizing. De Apple Watch SE wordt naar verluidt gemaakt van plastic, om de prijs van de smartwatch te drukken. Bij de Apple Watch Ultra 3 worden geen grote veranderingen verwacht, het toestel krijgt in ieder geval de S10-chip. Dezelfde processor zien we terug in de Apple Watch Series 10.

5. AirPods 2 en AirPods 3

In 2019 bracht Apple de AirPods 2 uit, die nog steeds te koop zijn bij het bedrijf voor 149 euro. Daarmee gelden de oortjes als budgetvriendelijke optie, want de AirPods 3 zijn al sinds 2021 te koop. De derde generatie van de AirPods beschikt over functies als ruimtelijke audio en betere geluidskwaliteit. Het is de verwachting dat de AirPods 2 én AirPods 3 ook producten zijn waarmee Apple volgende maand stopt.

Binnenkort verschijnen de AirPods 4, waarvan twee uitvoeringen uitgebracht worden. De AirPods 4 worden Apple’s eerste reguliere oortjes met ruisonderdrukking, een functie die tot nu toe alleen is weggelegd voor de Pro-modellen. De duurde variant van de AirPods 4 krijgt ruisonderdrukking en vervangt de AirPods 3. Bij de goedkopere uitvoering van de AirPods 4 zien we geen ruisonderdrukking, waardoor de oortjes een stuk goedkoper zijn. Apple stopt volgende maand dus met de productie van de AirPods 2 en 3.

6. iPad mini 6 en iPad 10

Apple heeft in 2024 al een nieuwe iPad Air en iPad Pro uitgebracht, maar er volgen binnenkort nog twee nieuwe generaties van de tablet. De iPad en de iPad mini krijgen dit najaar een update. Vooral de laatstgenoemde is aan vervanging toe, want de laatste iPad mini kwam uit in 2021. Apple voorziet beide nieuwe producten waarschijnlijk van een krachtigere chip, zodat de iPads van dit jaar ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence.

Andere veranderingen bij de iPads van 2024 zijn ondersteuning voor de Apple Pencil Pro en verbeterde displays. Dat we eindelijk de iPad mini 7 en de iPad 2024 gaan zien betekent het einde van een aantal oudere iPads. Apple haalt de iPad mini 6 en de iPad 2022 uit de verkoop. Deze producten kun je straks dus niet meer bij Apple zelf kopen, want ze worden vervangen door de nieuwste iPads.

Verkoop afhankelijk van voorraad

Apple stopt in totaal met de verkoop van maar liefst elf producten in september. Het is nog afwachten of we de iPad mini 6 en de iPad 10 volgende maand al zien, of Apple de tablets toch pas in oktober uitbrengt. Zodra Apple de nieuwste iPhones, Apple Watches, AirPods en iPads heeft uitgebracht stopt de productie van de oudere generaties. Dat betekent dat je de toestellen niet meer bij Apple zelf kunt kopen.

Wil je geld besparen door een iPhone of ander apparaat van een aantal jaar terug aan te schaffen? Dan kun je de producten vaak wel nog bij andere aanbieders halen, ook nadat Apple is gekocht met de productie. Je moet er wel snel bij zijn, want de beschikbaarheid is afhankelijk van de voorraad van het toestel. Benieuwd wat je nog meer van Apple kunt verwachten? Bekijk dan hier Apple’s plannen voor 2024!