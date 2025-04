Apple Watch Ultra 3 maakt iPhone overbodig (door deze features)

De Apple Watch Ultra 3 wordt volgens geruchten zo goed, dat je geen iPhone meer nodig hebt. Door deze features van de Apple Watch Ultra 3 komt dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra 3

Er komt een nieuwe generatie van de Apple Watch Ultra aan! De Apple Watch Ultra 3 verschijnt volgens geruchten later dit jaar, de smartwatch wordt waarschijnlijk in september gepresenteerd. Het is de verwachting dat er veel nieuwe features naar de Apple Watch Ultra 3 komen. Zo krijgt de geavanceerde smartwatch vermoedelijk voor het eerst een bloeddrukmeter en draait de Apple Watch op de nieuwe S11-chip.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is Apple van plan om de connectiviteit van de Apple Watch dit jaar sterk te verbeteren. Waar de iPhones al jaren beschikken over satellietverbinding, is de Apple Watch nog beperkt tot de lokale of mobiele verbinding. Bij de verbinding met het mobiele netwerk ligt de Apple Watch eveneens achter, want de smartwatch heeft geen ondersteuning voor 5G. Deze features zien we volgens Gurman wél terug bij de Apple Watch Ultra 3.

iPhone niet meer nodig voor deze features

De Apple Watch Ultra 3 wordt de eerste smartwatch van Apple met satellietverbinding. Met deze verbinding is het altijd mogelijk om berichten te verzenden, ook als je geen mobiel bereik hebt. De Apple Watch Ultra is vooral bedoeld voor fanatieke (buiten)sporters, dus de satellietverbinding is een groot voordeel voor de smartwatch. Waar je nu nog een iPhone nodig hebt om buitenshuis altijd bereikbaar te zijn, is dat vanaf de Apple Watch Ultra 3 niet meer het geval.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch Ultra 3 functioneert ook beter mét mobiel bereik, want het apparaat krijgt ondersteuning voor 5G-verbindingen. De huidige Apple Watches hebben ondersteuning voor 4G LTE, terwijl de iPhone al sinds 2020 werkt met 5G. De Apple Watch Ultra 3 wordt Apple’s eerste smartwatch met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Voor die verbinding heb je dus eveneens geen iPhone meer nodig met de Apple Watch Ultra 3.

Release van Apple Watch Ultra 3

Deze nieuwe features maken de verbinding van de Apple Watch Ultra 3 zo geavanceerd, dat je geen iPhone meer nodig hebt om bereikbaar te blijven. Je kunt je iPhone thuis laten liggen als je bijvoorbeeld gaat wandelen, hardlopen of de hond even uitlaat. Met de verbinding van de Apple Watch Ultra 3 kun je alsnog bellen, berichten versturen of naar je favoriete muziek luisteren. De Apple Watch Ultra is standaard voorzien van Cellular, voor deze uitvoering hoef je niet meer te betalen.

Andere features die bij de Apple Watch Ultra 3 worden verwacht zijn een verbeterd scherm, langere accuduur en nieuwe behuizing. De nieuwe generatie van de Apple Watch verschijnt waarschijnlijk in september, als de Apple Watch Series 11 en de iPhone 17-serie ook worden onthuld. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Ultra 2, zodat je nooit te veel betaalt!