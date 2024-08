iPad mini 2024 komt eerder dan verwacht – dit is wanneer

Apple kondigt volgende maand niet alleen de iPhone 16 aan, er verschijnt waarschijnlijk ook een nieuwe iPad mini. Dit weten we al over de iPad mini 2024!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 2024 komt eraan

Apple heeft het iPhone 16-event officieel aangekondigd! Op maandag 9 september om 19.00 uur presenteert Apple een reeks nieuwe producten. We zien dan in ieder geval de iPhone 16-serie en de nieuwe Apple Watches van 2024. Ook de AirPods 4 worden verwacht bij het ‘Glowtime‘-evenement volgende maand. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is dat niet alles, want ook de iPad mini 2024 verschijnt binnenkort.

Het is al een tijd geleden dat de huidige generatie van de iPad mini verscheen, Apple bracht de kleine tablet uit in 2021. Het toestel draait nog op de A15 Bionic-chip, die we ook in de iPhone 13 zagen. Sindsdien heeft de iPad mini geen vernieuwingen meer gekregen. Daar komt nu verandering in, want Gurman voorspelt dat we de iPad mini 2024 mogelijk volgende maand al zien.

Beperkte voorraad iPad mini 6

Volgens Gurman is de voorraad van de iPad mini 6 bij veel Apple-verkopers nog maar beperkt. Dat is doorgaans een teken dat er snel een nieuwe generatie van een toestel verschijnt. Apple vult de voorraad van de huidige tablet dus niet meer aan, maar begint binnenkort vermoedelijk met het leveren van de nieuwe iPad mini 7. De kans is daarom groot dat Apple de iPad volgende maand al aankondigt bij het iPhone 16-event.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPad mini 6 werd eveneens in september aangekondigd, dat gebeurde tijdens het iPhone 13-event in 2021. Het is daarom goed mogelijk dat we tijdens het iPhone-evenement van dit jaar niet alleen nieuwe iPhones zien, maar ook de iPad mini 2024 verschijnt. De volgende iPad mini krijgt naar verluidt een nieuwe processor, waarmee de tablet ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies die werken met Apple Intelligence.

Meer nieuwe functies

Op dit moment krijgen alleen toestellen met een A17 Pro- of M1-chip en nieuwer ondersteuning voor Apple Intelligence. Het is de verwachting dat de iPad mini 2024 draait op de A17 Pro-chip, die we nu al terugvinden in de iPhone 15 Pro (Max). Andere veranderingen die worden verwacht zijn verbeterde camera’s, Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Het design van de tablet blijft waarschijnlijk onveranderd.

De kans lijkt dus groot dat Apple de iPad mini 7 op 9 september presenteert, maar het is ook mogelijk dat de tablet toch pas in het najaar verschijnt. Later dit jaar komen nog nieuwe versies van de MacBook Pro, Mac mini, iMac en de reguliere iPad. Dit zijn veel nieuwe producten, waar Apple mogelijk nog een evenement voor organiseert in oktober. Echt zeker weten we dat natuurlijk pas over een aantal weken. Benieuwd wat je nog kunt verwachten van Apple in 2024? Lees dan hier onze voorspellingen voor dit najaar.