In iOS 18 wordt het bellen met je iPhone anders en krijg je een aantal nieuwe functies erbij. Dit moet je weten.

Bellen wordt anders in iOS 18 op je iPhone: dit gaat er veranderen

In iOS 18 komen er veel nieuwe functies naar je iPhone en gaan er aardig wat zaken veranderen. Ook bij het bellen gaan er functies omgegooid worden en komen er een aantal nieuwe bij. Dit zijn de belangrijkste veranderingen!

Telefoongesprek opnemen

Een functie die op dit moment alleen beschikbaar is op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max (met iOS 18.1) is het opnemen van telefoongesprekken. Op dit moment is de functie dus niet beschikbaar op iPhone 15, iPhone 15 Plus en eerdere toestellen. Waarschijnlijk gaat dit nog wel komen.

Om een telefoongesprek op te nemen volg je onderstaande stappen:

Open de Telefoon-app;

Bel een van je contacten;

Tik linksboven op de opneemknop.

Wanneer je de knop drukt krijgt iedereen te horen (dus ook de persoon met wie je belt) dat het gesprek wordt opgenomen. Er wordt verder niet om toestemming gevraagd. Wil je dus dat het gesprek niet wordt opgenomen? Dan moet je het gesprek verbreken. Het audiobestand wordt overigens opgeslagen in de Notities-app.

Transcriberen en samenvattingen

De telefoongesprekken die je hebt opgenomen komen dus in de Notities-app te staan. De gesprekken worden daarin automatisch uitgeschreven. Het is zelfs mogelijk om de iPhone automatisch een samenvatting te maken. Alleen moet je iPhone daarvoor wel ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Dat zijn de iPhone 15 Pro, de iPhone 15 Pro Max en de iPhone 16.

Zoekgeschiedenis van telefoongesprekken

In iOS 18 is er een zoekfunctie verschenen waarmee je nu alle recente gesprekken kunt doorzoeken. Hiermee kun je dus ook op dit tabblad naar namen en telefoonnummers zoeken.

Simkaart wisselen

Wanneer je twee simkaarten in je iPhone hebt zitten, was het eerst nogal omslachtig om ze te wisselen. Je moet dan in de ‘Instellingen’ van je toestel naar ‘Mobiel netwerk’ gaan en daar de actieve simkaart wisselen.

Dat wordt in iOS 18 makkelijker. Je kunt dan vanuit het Bedieningspaneel op het ‘Mobiele data’ bolletje tikken. Vervolgens houd je de optie ingedrukt en kun je zo wisselen tussen de aanwezige simkaarten.

Als je op ‘Telefoon > Toetsen’ tikt kun je een telefoonnummer typen. Wanneer je begint met typen komt de app automatisch met suggesties uit je contactenlijst. Het is zelfs mogelijk om net als vroeger de naam te typen als predictive tekst (T9). Wil je bijvoorbeeld ‘Hans’ bellen? Dan typ je 4, 2, 6, 7.