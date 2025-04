De iPhone 17 Air gaat een feature krijgen waarvan eerst gedacht werd dat die alleen op de Pro-modellen zou komen. Dit kun je verwachten!

Deze Pro-feature komt tóch naar de iPhone 17 Air

Er komen steeds meer geruchten over de iPhone 17-serie en dan met name over het nieuwe toestel, de iPhone 17 Air. We weten inmiddels als dat deze iPhone erg dun wordt. Sterker nog, hij is slechts ietsjes dikker dan de zijknoppen van het toestel volgens de laatste gelekte foto’s.

Maar doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo zegt dat de iPhone 17 Air ook een feature krijgen waarvan gedacht werd dat die alleen voor specifieke Pro-modellen was. Kuo zegt dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Air beide 12 GB aan werkgeheugen gaan krijgen. Dat in tegenstelling tot eerdere berichten dat alleen de iPhone 17 Pro Max deze upgrade zou krijgen.

De upgrade naar 12 GB lijkt misschien niet zo heel veel, maar dankzij het vergroten van het werkgeheugen zouden er meer Apple Intelligence-features mogelijk zijn op de iPhone 17 Air en Pro-modellen.

De huidige iPhones zoals de iPhone 16 hebben ‘slechts’ 8 GB aan werkgeheugen. Dat is ook de minimale eis die Apple stelt om Apple Intelligence mogelijk te maken op de iPhone. En dat is ook meteen de reden waarom Apple’s AI niet beschikbaar is op de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Die toestellen hebben 6 GB werkgeheugen.

Apple lijkt wel te gaan beknibbelen op een paar functies bij de iPhone 17 Air. Zo heb je in plaats van twee camera’s (of drie bij de Pro-toestellen) slechts één enkele lens. Dit wordt weliswaar behoorlijke 48-megapixel camera, maar je mist daardoor wel de extra opties die een tweede lens je geven.

iPhone 17 Air release

Apple zal de iPhone 17 (en daarmee de iPhone 17 Air) in september presenteren tijdens de keynote. Waarschijnlijk zal Apple dan ook de Apple Watch Series 11, de Apple Watch Ultra 3 en de AirPods Pro 3 laten zien.