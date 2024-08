Google Chrome blokkeert populaire adblocker: dit is het alternatief

Een populaire adblocker in Chrome werkt binnenkort niet meer omdat Google is overgegaan op nieuwe regels voor browserextensies.

De meeste mensen die de Chrome-browser gebruiken, hebben ook wel een adblocker geïnstalleerd. Hoewel dit heel begrijpelijk is, is het ook begrijpelijk dat Google dit niet bepaald kan waarderen. Wijzigingen in het beleid van Chrome hebben dan ook gevolgen voor een populaire adblocker.

De verandering in de ondersteuning van Chrome-extensies (van Manifest V2-framework naar het nieuwere V3) is volgens Google een manier om browser-extensies veiliger en efficiënter te maken. Ook voldoen ze hierdoor aan moderne API’s. Maar de verandering zorgt er ook voor dat sommige extensies niet meer worden ondersteund. Een van die extensies is uBlock Origin, een adblocker met meer dan 30 miljoen gebruikers in Chrome (en waarschijnlijk nog veel meer in andere browsers).

De makers van uBlock Origin zijn Google echter ruimschoots voor. Ze hebben namelijk al een adblocker voor Chrome die voldoet aan Manifest V3, genaamd uBlock Origin Lite. Deze extensie gebruikt dezelfde kernfilters voor het blokkeren van advertenties, maar mist wel bepaalde functies zoals dynamische filters voor het blokkeren van scriptlet-injectie.

uBO Lite is ook minder goed in staat om anti-adblockers te omzeilen. Desondanks heeft Google uBlock Origin Lite in de Chrome Web Store inmiddels de badge ‘Aanbevolen’ gegeven.

Raymond Hill, de ontwikkelaar van uBlock Origin, zou de Chrome Web Store-pagina eenvoudig automatisch kunnen vervangen door de Lite-versie, maar volgens een post op GitHub heeft hij daar geen interesse in:

I consider uBO Lite to be too different from uBO to be an automatic replacement. You will have to explicitly find a replacement to uBO according to what you expect from a content blocker. uBO Lite may or may not fulfill your expectations.