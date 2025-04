Apple Watch Series 11 verschijnt in 2025: dit zijn de verwachtingen

De Apple Watch Series 11 verschijnt dit jaar! Benieuwd welke functies naar de smartwatch komen? Dit zijn de verwachtingen voor de Apple Watch Series 11.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 11

We kunnen dit jaar nog veel nieuwe apparaten van Apple verwachten, waaronder maar liefst drie nieuwe Apple Watches. Over de Apple Watch SE 2025 en Apple Watch Ultra 3 duiken regelmatig nieuwe geruchten op, maar rondom de elfde generatie van de Apple Watch is het veel stiller. Toch wordt er langzaam steeds meer bekend over de Apple Watch Series 11, het zijn de verwachtingen dat de smartwatch vooral onder de motorkap verbeteringen krijgt.

De elfde generatie van de Apple Watch draait in ieder geval op de nieuwe S11-chip. Deze is krachtiger en verbruikt minder energie, waardoor de accu van de smartwatch het mogelijk langer volhoudt. Daarnaast krijgt de Apple Watch Series 11 voor het eerst ondersteuning voor het 5G-netwerk, waar de huidige Apple Watches nog beperkt zijn tot 4G. Je bent bij de Apple Watch Series 11 dus niet meer afhankelijk van je iPhone voor een 5G-verbinding.

Nieuwe gezondheidsfuncties

Vrijwel ieder jaar brengt Apple nieuwe gezondheidsfuncties naar de Apple Watch. Bij de Apple Watch Series 11 zijn die verwachtingen niet anders, want het bedrijf werkt naar verluidt aan een aantal nieuwe features. De geruchten dat een bloeddrukmeter naar de Apple Watch komt gaan al jaren. Deze geeft geen precieze metingen, maar registreert wel een te hoge of lage bloeddruk. Met deze informatie kun je vervolgens een dokter bezoeken.

Het is nog onduidelijk of de bloeddrukmeter naar de Apple Watch Series 11 komt. Mogelijk brengt Apple de feature eerst naar de Apple Watch Ultra 3, die eveneens dit jaar verschijnt. Andere verwachtingen zijn een vernieuwde Gezondheid-app en een nieuwe gezondheidscoach. De Gezondheid-app wordt aangepast in iOS 19, waarmee er een gezondheidscoach naar de Apple Watch komt. Deze coach gebruikt de gegevens van je smartwatch voor het doen van aanbevelingen en geven van adviezen.

Release van de Apple Watch Series 11

Geruchten voorspellen daarnaast dat de Gezondheid-app een fitnesscoach krijgt, die ook beschikbaar is op de Apple Watch. De verwachtingen voor watchOS 12 zijn daarnaast hooggespannen, want de software voor de Apple Watch Series 11 krijgt een aangepast ontwerp. Apple brengt elementen van visionOS naar watchOS 12, waardoor we meer transparante kaders en nieuwe symbolen bij applicaties zullen zien.

Bij het ontwerp van de Apple Watch Series 11 worden geen veranderingen verwacht, omdat de Apple Watch Series 10 al een vernieuwde behuizing kreeg. De elfde generatie van de Apple Watch neemt dit design over, krijgt een nieuwe processor en heeft meer gezondheidsfuncties. Welke veranderingen nog meer naar de smartwatch komen weten we pas in september, als Apple de Apple Watch Series 11 presenteert. Wil je niet zo lang wachten en heb je nu een nieuwe Apple Watch nodig? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 10: