iOS 15 Focus: 6 manieren waarop je iPhone afleiding gaat voorkomen

Met de iOS 15 Focus-modus gaat je iPhone voortaan anders om met notificaties. Zo mis je niks, maar gaat je smartphone jou minder afleiden. We laten zien hoe het werkt.

iOS 15 Focus: een nieuwe manier van notificaties

Hoeveel meldingen ontvang jij dagelijks van je iPhone? De kans is groot dat dit aantal de honderd met gemak overschrijdt. Dat zijn honderd momenten waarop je toestel je een seconde afleidt, vaak met informatie die niet belangrijk genoeg is om je op die manier te storen.

Dat heeft Apple ook ingezien en met iOS 15 worden grote stappen gezet om hier iets aan te doen. De Focus-modus is een grote stap voorwaarts. Wij laten zien hoe deze functie werkt.

1. Dit is Focus en zo werkt het

Zoals de naam al doet vermoeden is Focus gemaakt om afleiding te voorkomen. De functie filtert meldingen van apps op basis van wat jij op dat moment aan het doen bent.

Daar hoef jij zelf weinig voor te doen: dankzij machine learning weet je iPhone welke mensen en apps jou op welk moment een bericht mogen sturen en wanneer niet. De functie verdeelt dit in een aantal categorieën: Niet Storen, Slaap, Werk en Privé. Zet je bijvoorbeeld de Focus-functie aan op het standje ‘Werk’, dan kunnen collega’s jou nog bereiken en zijn apps als Slack vrij om jou meldingen te versturen.

Zet je na je werkdag de optie op ‘Privé’, dan worden meldingen van collega’s en Slack het zwijgen opgelegd en krijgen je vrienden, familieleden en apps om te ontspannen vrij baan om jou berichten te sturen.

2. Werkt ook op de Mac, iPad en Apple Watch

Zodra je Focus activeert op je iPhone, weten ook je andere Apple-apparaten dat ze zich koest moeten houden. De Focus-functie komt namelijk ook beschikbaar voor iPadOS 15, macOS Monterey en watchOS 8 die samen met iOS 15 in het najaar verschijnen. Op die manier weet je zeker dat ook andere apparaten jou niet uit je focus halen.

3. Zo stel je Focus in

Zodra je iOS 15 hebt geïnstalleerd, kun je Focus als volgt instellen:

Open de Instellingen-app; Ga naar ‘Focus’; In het volgende venster heb je vier opties: niet storen, slaap, privé en werk; Druk op het plusje rechts bovenin beeld om een eigen Focus-stand in te stellen.

Zodra je dit hebt gedaan kun je Focus gemakkelijk instellen via het Bedieningspaneel. Met een nieuwe knop kun je Focus direct aan- en uitzetten of een specifieke focusmodus kiezen zonder daar de Instellingen-app voor te openen.

4. Je iPhone doet Focussuggesties

Naast de vier Focus-standen die we hierboven hebben besproken, zal je iPhone ook zelfstandig nieuwe Focussuggesties doen. Merkt je iPhone bijvoorbeeld dat je aan het hardlopen bent, dan zal er een suggestie verschijnen om een speciale sportfocus aan te zetten. Zo word je tijdens het lopen niet gestoord door telefoontjes of berichten die er op dat moment niet te doen, maar ben je nog wel bereikbaar in geval van nood.

5. Tijdgevoelige meldingen

Natuurlijk zijn er ook tijdens een Focus-sessie situaties die belangrijk genoeg zijn om deze focus te doorbreken. Om die reden heeft Apple tijdgevoelige meldingen toegevoegd. Zodra je iPhone merkt dat er iets gebeurt dat niet kan wachten, dan wordt deze melding alsnog doorgestuurd.

Denk bijvoorbeeld aan een melding van je maaltijdbezorger die bijna voor de deur staat, of je beveiligingscamera die verdachte activiteit detecteert. Zo hoef je jezelf dus niet druk te maken dat je iets belangrijks mist.

6. Melding in Berichten-app

Zodra jij de Focus-modus aan hebt staan, verschijnt er automatisch een kleine melding in de Berichten-app. Zo zien de mensen die jou een bericht willen sturen dat je tijdelijk niet beschikbaar bent.

Wanneer verschijnt iOS 15 met Focus?

Apple brengt iOS 15 in het najaar van 2021 uit, waarschijnlijk in september. Voordat dit zover is zullen er eerst meerdere bètaversie verschijnen. Eerst voor ontwikkelaars, daarna voor publieke testers. Wil je meer weten over de update? Check dan ons handige overzicht met de belangrijkste functies en kleine iOS 15-functies die je nog niet kende.