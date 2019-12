Maak je Animoji op je iPhone of iPad klaar voor de feestdagen met een kerstmuts Memoji. We leggen uit hoe je dat doet en hoe je de Memoji deelt met bekenden.

Deze iPhone’s en iPad’s zijn geschikt

Op ondersteunde iPhone’s en iPad’s met iOS 13 kun je een gepersonaliseerde Animoji-karakter maken. Apple noemt dit een Memoji. Zo’n Memoji kan op jou lijken of heel anders, net wat je wil. In beide gevallen imiteert het karakter je bewegingen en gezichtsuitdrukkingen, net als een Animoji. Om een (kerst-)Memoji te maken, heb je één van de onderstaande apparaten met Face ID nodig. Heb je een oudere iPhone? Check dan in de laatste alinea hoe je een Memoji sticker met een kerstmuts maakt.

Maak je kerstmuts Memoji

Met een geschikte iPhone of iPad maak je allereerst een Memoji. Dat doe je als volgt:

Open de Berichten-app; Kies een chatgesprek; Tik op het Animoji-icoon boven het toetsenbord; Veeg naar rechts en tik op het plusje met ‘New Memoji’; Volg de stappen op het scherm om een Memoji te maken.

Als je Memoji klaar is, voeg je de kerstmuts toe. Ga hiervoor naar de categorie ‘Hoofddeksels’ en scroll naar beneden. Helemaal onderaan staat de kerstmuts, al is de kans groot dat je ‘m niet direct herkent.

Klik op de muts en geef hem een kleur naar keuze. Het iconische rood is één van de kleuren waar je uit kunt kiezen, waarbij je zelfs de intensiteit bepaalt via de schuifbalk. Sla de muts op via de knop rechtsboven in je scherm en je Memoji met kerstmuts is helemaal klaar voor de feestdagen.

Maak een Memoji sticker met kerstmuts

Met iOS 12 kan je de kerstman of kerstvrouw in jezelf delen met diverse Apple-apps. In dit artikel leggen we in vier stappen uit hoe je een Animoji of Memoji deelt in FaceTime. Het is ook mogelijk om een karakter te delen via iMessage.

Sinds iOS 13 is het bovendien mogelijk om een Memoji sticker te maken. Deze werkt ook op iPhones die geen Face ID-camera hebben, zolang deze maar op iOS 13 draait. Deze stickers worden in je toetsenbord verwerkt, zodat je ze in iedere app kunt sturen. Denk bijvoorbeeld aan chat-apps als Telegram en WhatsApp. In onderstaande video leggen we precies uit hoe het maken van deze Animoji stickers werkt.