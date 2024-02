Bij iPhoned lees je elke week de beste iPhone-tips, maar Apple zelf geeft zo nu en dan ook tips voor je iPhone. Deze week zetten we de beste iPhone-tips direct van Apple voor je op een rij!

iPhone-tips direct van Apple die iedereen moet weten

De iPhone-tips die Apple geeft zijn zonder meer allemaal handig. De kans bestaat dat je sommige tips al kent, maar wij zijn van mening dat je ze allemaal moet kennen. Ga dus gelijk aan de slag en probeer ze allemaal uit!

1. Haal een onderwerp uit een foto en verstuur met effect

We beginnen deze iPhone-tips met een functie die bestaat sinds iOS 16. Sindsdien is het heel eenvoudig om een onderwerp uit een foto te halen. Vervolgens kun je dat onderwerp bijvoorbeeld als sticker versturen. In de app Berichten kun je er ook nog effecten aan toevoegen. Dat werkt als volgt:

Open een foto en druk lang op een onderwerp tot de contouren oplichten; Laat je vinger los en tik op ‘Kopieer’; Start een bericht in Berichten, tik op het tekstveld en dan op ‘Plak’; Druk nu lang op het verzendpijltje; Kies het gewenste effect en verstuur.

2. Bekijk je wifi-wachtwoord

Nummer twee van deze iPhone-tips is handig als je een moeilijk te onthouden wifi-wachtwoord hebt. Heeft iemand je wifi-wachtwoord nodig, dan hoef je sinds iOS 16 niet langer op zoek naar het briefje of de sticker waar het op staat. Je kunt het namelijk gemakkelijk en snel bekijken in de instellingen. Dat gaat als volgt:

Open de app Instellingen en tik op ‘Wifi’;

Tik op de ‘i’ achter het betreffende wifi-netwerk;

Tik op ‘Wachtwoord’.

Het wachtwoord is beveiligd en gebruikt Face ID (of Touch ID) om toegang te geven. Vervolgens kun je het wachtwoord eenvoudig kopiëren of desgewenst laten uitspreken.

3. Voeg Energiebesparingsmodus toe aan Bedieningspaneel

Nummer drie van deze iPhone-tips gaat over de Energiebesparingsmodus, een handige functie wanneer je wat langer met je batterij moet doen. Het is dan ook wel zo handig als je de functie gemakkelijk kunt vinden en inschakelen. De makkelijkste manier is om de functie toe te voegen aan het Bedieningspaneel. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen’;

Tik op ‘Bedieningspaneel’;

Tik op het plusje voor ‘Energiebesparingsmodus’.

Als je voortaan de Energiebesparingsmodus wilt inschakelen, open je het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden over het scherm) en tik je op het icoontje met de batterij.

4. Tekst van foto’s vertalen

We sluiten de iPhone-tips van deze week af met de functie Livetekst, die beschikbaar is sinds iOS 15. Daarmee kun je bijvoorbeeld een menukaart in een vreemde taal direct vertalen zonder dat je ook maar iets over hoeft te typen. De functie moet uiteraard wel zijn ingeschakeld. Dat controleer je op de volgende manier:

Open de app Instellingen en tik op ‘Algemeen’;

Tik op ‘Taal en regio’;

Zorg ervoor dat beneden ‘Livetekst’ staat ingeschakeld.

Maak of open een foto, of selecteer een afbeelding online. Een video werkt ook als je die op pauze zet. Tik vervolgens op het Livetekst-icoontje rechtsonder. Daarna tik je op ‘Vertaal’. Met de knop ‘Vertaal’ wissel je nu eenvoudig tussen de oorspronkelijke tekst en de vertaling. De vertalingen zijn niet altijd accuraat, maar over het algemeen helpen ze je wel verder.

Meer iPhone-tips?

