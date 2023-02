Dit zijn Apple’s officiële gebruikscijfers van iOS 16

Voor de eerste keer sinds de release van iOS 16 afgelopen najaar (2022) heeft Apple gebruikscijfers van zijn besturingssystemen gepubliceerd. Hoor jij bij de grootste groep? Ontdek het hier.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Statistieken rondom iOS 16 en iPadOS 16

Als Apple één ding goed voor elkaar heeft, dan is dat wel ervoor zorgen dat op al zijn apparaten de meest recente versie van de software staat. Terwijl Android 13 bijvoorbeeld maar op enkele procent van alle Android-telefoons wereldwijd staat, verovert een nieuwe iOS binnen de eerste weken vaak al de helft van alle toestellen.

Nu heeft Apple voor het eerst concrete percentages gedeeld over welk besturingssysteem op iPhones en iPads draait. Dat heeft het bedrijf slim opgesplitst in apparaten die in de laatste 4 jaar geïntroduceerd zijn, en álle apparaten die nog actief in gebruik zijn. De cijfers zijn gebaseerd op gebruik van de App Store op de devices. Maar in beide gevallen zijn de resultaten opmerkelijk.

Lees ook: iOS 16.4 bèta voor ontwikkelaars is uit: dit zijn de nieuwste functies

Op zoveel procent van alle iPhones is iOS 16 geïnstalleerd

We beginnen met de iPhones. Volgens Apple zijn draait 81% van alle iPhones die in de laatste 4 jaar gelanceerd zijn op iOS 16. Slechts 15% doet het nog met iOS 15, en maar 4% procent werken met een nóg oudere versie.

Breid je dat uit naar álle iPhones die actief gebruikt worden, dan zit 72% op iOS 16, 20% op iOS 15 en 8% op een oudere versie. Voor het gemak hebben we hieronder de cijfers nog op een rij gezet.

iOS-apparaten van de afgelopen 4 jaar

81% iOS 16

15% iOS 15

4% nog ouder

Alle iOS-apparaten

72% iOS 16

20% iOS 15

8% nog ouder

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op zoveel procent van alle iPads is iPadOS 16 geïnstalleerd

Bij de tablets van Apple ontstaat er echter een ietwat ander beeld, ook al is iPadOS 16 ook hier koploper van alle versies. Bij de recentere toestellen (van de afgelopen 4 jaar) staat iPadOS 16 op 53% van de devices die op de App Store actief waren. 39% draaien nog op iPadOS 15 en 8% gebruikt een oudere versie.

Als we naar alle iPads kijken, dan staat iPadOS 16 op de helft van alle tablets (50%). iPadOS 15 is op 37% geïnstalleerd, en 13% gebruikt een nog oudere versie. Wederom vind je hieronder het overzicht.

iPadOS-apparaten van de afgelopen 4 jaar

53% iPadOS 16

39% iPadOS 15

4% nog ouder

Alle iPadOS-apparaten

50% iPadOS 16

37% iPadOS 15

13% nog ouder

Wat zegt dat over hoe snel mensen overstappen?

Apple heeft deze gegevens gedeeld via zijn Developer-portal. Het is ook de eerste keer dat Apple deze voor iOS 16 heft gedeeld. Ten opzichte van afgelopen jaren zijn er wat opvallende dingen. Zo werden de statistieken van iOS 15 en iPadOS 15 een kleine maand eerder bekend gemaakt.

Maar de cijfers van nu laten wel zien dat blijkbaar al meer mensen zijn overgestapt dan een jaar geleden. Toen had Apple het over 72% die al iOS 15 gebruikten, terwijl we nu al op 81% zitten. Zelfs met de maand extra tijd is dat behoorlijk wat meer.

iPadOS 16 valt dan echter wat tegen qua aantal mensen die zijn overgestapt. Maar hierbij moet je we wel aan denken dat het besturingssysteem voor de iPad wel een maand later uitkwam dan gebruikelijk (oktober in plaats van september).

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!