Apple lanceert belangrijke update – deze iPhones krijgen iOS 15.7.8

Heb je nog een oude iPhone? Dan is er een nieuwe update beschikbaar, die héél belangrijk is om te installeren! Dit verandert er met iOS 15.7.8.

Apple brengt iOS 15.7.8 uit

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht, die bedoeld is voor oudere iPhones. Met iOS 15.7.8 komen er geen nieuwe functies meer naar je iPhone, maar worden er wél belangrijke beveiligingsproblemen opgelost. Apple brengt geregeld dit soort updates uit voor oudere toestellen, die geen ondersteuning meer hebben voor de nieuwste versie van iOS. Zo blijft de beveiliging wel up-to-date.

In iOS 15.7.8 worden er maar liefst elf beveiligingsproblemen opgelost, waarvan er een aantal al algemeen bekend waren. Dit zijn voornamelijk problemen met Apple’s Webkit, de software waar alle browsers in iOS op moeten draaien. Doordat de beveiligingsproblemen bekend waren, kan er gemakkelijk misbruik gemaakt worden van het lek. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te updaten.

Nieuwe update lijkt op iOS 16.6

Deze week verscheen iOS 16.6, waarschijnlijk de laatste nieuwe versie van iOS voor de release van iOS 17. In de update werden eveneens geen nieuwe functies geïntroduceerd, maar voornamelijk beveiligingsproblemen verholpen. Met iOS 15.7.8 brengt Apple nu een soortgelijke update uit voor de oudere toestellen. Met de updates wordt er een einde gemaakt aan alle problemen met Webkit en de kernel.

In iOS 15.7.8 wordt bovendien een belangrijk beveiligingslek in Zoek mijn gedicht. Door een bug in de eerdere iOS-versies was het voor (ontwikkelaars van) apps mogelijk om gevoelige informatie over je locatie in te zien. Het is niet bekend of enkel gaat om de locatie van je iPhone, of ook van andere contacten die hun locatie met je delen in Zoek mijn. Dit lek is in de nieuwe iOS-versie in ieder geval opgelost.

Deze iPhones krijgen iOS 15.7.8

De update is bedoeld voor oudere iPhones, die niet meer kunnen updaten naar iOS 16.6. Op deze manier zorgt Apple ervoor dat de beveiliging van oudere toestellen wel op orde blijft, ook als de iPhones geen ondersteuning meer hebben voor de nieuwste iOS-versies. Heb jij nog een oudere smartphone? Op deze iPhones kan iOS 15.7.8 geïnstalleerd worden:

Heb je één van deze iPhones? Je vindt de nieuwe update dan bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Tik vervolgens op ‘Download en installeer’ om te updaten. Zie je iOS 15.7.8 nog niet? Dan moet je nog even geduld hebben, want Apple rolt de update vaak gefaseerd uit. Meestal heb je de nieuwe iOS-versie binnen 48 uur op je iPhone staan.

iOS 17 verschijnt bijna

Het is belangrijk om iOS 15.7.8 direct te downloaden, want de meeste beveiligingsproblemen waren al algemeen bekend. Door je iPhone te updaten, weet je zeker dat je gegevens weer veilig zijn. Er komen verder dus geen nieuwe functies naar je iPhone met de nieuwe iOS-update.

Wil je wel gebruik kunnen maken van alle nieuwe functies in iOS? In september lanceert Apple iOS 17, maar alleen voor de iPhones die daar ondersteuning voor hebben. Heb je een ouder toestel, maar ben je op zoek naar een nieuwe iPhone waar iOS 17 wél op werkt? Bekijk dan de beste prijzen van de nieuwe iPhones in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!