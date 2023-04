Kritieke update voor oude iPhones: iOS 15.7.5 moet je nu installeren

Apple heeft opnieuw een kritieke update uitgebracht voor oude iPhones: iOS 15.7.5 is nu beschikbaar. Het is een belangrijke update die je meteen moet installeren.

Apple lanceert iOS 15.7.5

Afgelopen week bracht Apple iOS 16.4.1 uit, waarin vooral de problemen van iOS 16.4 werden opgelost. Niet alle iPhones ondersteunen iOS 16 meer, waardoor het voor Apple belangrijk blijft om ook oudere iOS-versies een update te geven. Dat heeft het bedrijf nu weer gedaan: iOS 15.7.5 is sinds kort te installeren.

Deze update is vooral bedoeld voor oude iPhones. Zo draait de iPhone 7 nog op iOS 15 (of een nog oudere versie van iOS). Volgens Apple is de update alleen voor de iPhone 7-serie, de iPhone 6s en de iPhone SE 2016. Heb je nog een van deze iPhones? Dan is het belangrijk om iOS 15.7.5 te downloaden.

Probleemoplossingen in iOS 15.7.5

Kleine iOS-updates van Apple voor oudere iPhones bevatten vaak geen nieuwe functies meer. Ze zorgen wél voor belangrijke updates als het aankomt op de beveiliging van je device. In iOS 15.7.5 is dat niet anders, want er worden in deze update kritieke beveiligingslekken in Apple’s WebKit opgelost.

WebKit is het programma waarop alle browsers in de App Store draaien. Browsers als Safari en Chrome draaien allemaal op WebKit. In eerdere iOS-versies was WebKit kwetsbaar voor schadelijke programmacodes. Deze kwaadaardige software kon worden uitgevoerd in het programma en zorgde daarmee voor behoorlijk wat problemen op je device.

Dit beveiligingslek in WebKit was inmiddels wijdverspreid op internet, dus de nood was hoog voor Apple om het probleem op te lossen. In iOS 15.7.5 is dit nu gebeurd, maar je moet de update dus wel even downloaden.

Het is natuurlijk fijn dat Apple nog jarenlang updates als iOS 15.7.5 uitbrengt voor oudere iPhones. Heb je nog een iPhone 6s, iPhone 7 of iPhone SE 2016? Of een nog oudere toestel? Dan is je telefoon binnenkort toch echt aan vervanging toe. De iPhone 14 of iPhone 13 is dan een goede upgrade, want dan kun je weer een behoorlijk aantal jaar vooruit!

De nieuwe telefoons zijn namelijk vaak aan de prijzige kant, maar met onze prijsvergelijker weet je zeker dat je de beste deal te pakken hebt!

