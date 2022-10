Zo maak je van je iPhone een (subtiel) nachtlampje

In het donker even iets zoeken of je weg door het huis verlichten: de zaklamp van je iPhone komt vaak van pas als nachtlampje. Hij is alleen wel behoorlijk fel, zelfs op de zachtste stand. Kan dat niet wat minder? Nou, stiekem wel!

iPhone-zaklamp zachter zetten

De zaklamp van je iPhone is moeilijk te missen: met een prominente knop op je vergrendelscherm activeer je hem. En wil je de intensiteit bijstellen, dan doe je dit via het bedieningspaneel. Swipe van rechtsboven naar beneden, of van onderin naar boven als je een thuisknop hebt, en houdt het zaklampje even ingedrukt. Je kunt hem nu feller of zachter zetten.

Helaas is de zachtste stand nou niet bepaald subtiel. Wil je even je weg naar de wc verlichten midden in de nacht, dan kun je nog zo stil doen – het felle licht wekt je partner toch wel. Gelukkig kun je je iPhone geschikter maken als nachtlampje met Opdrachten.

iPhone-zaklamp als nachtlampje

Open de Opdrachten-app. Heb je hem niet op je telefoon staan? Download de app dan opnieuw met de onderstaande knop.

Opdrachten Apple 8,2 (329 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wanneer je de app voor je hebt, volg je de volgende stappen:

Tik in het tabblad ‘Opdrachten’ op het plusje om een nieuwe opdracht aan te maken. Tik op ‘Voeg taak toe’, en zoek naar ‘zaklamp’. Selecteer het script ‘Stel zaklamp in’. Tik op de ‘>’ naast ‘Zet zaklamp aan’ en zet de helderheid op het laagste niveau. Optioneel: tik bovenin op ‘Stel zaklamp in’ en stel een naam en symbool in voor de opdracht. Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

Door nu op de zojuist gemaakte opdracht te tikken, gaat de zaklamp maar heel zachtjes aan. Zo is hij dus helemaal geschikt als nachtlampje! Je zet het lampje weer uit op het toegangsscherm of het bedieningspaneel.

Extra tip: iPhone-nachtlampje op je beginscherm

Je kunt ook de opdracht die je hebt gemaakt even vasthouden en op ‘Details’ tikken. Hier krijg je vervolgens de mogelijkheid om de opdracht op je beginscherm te tonen. Zo kun je er extra snel bij!