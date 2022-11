Je AirTags hebben een update: zo installeer je hem

Er is een nieuwe firmware-update te downloaden voor de AirTag. Wil je hem installeren? Wij leggen je uit hoe dat moet. En we doen een gok wat er allemaal nieuw is.

Apple heeft een update voor de AirTag uitgebracht. Het is helaas niet duidelijk wat er precies is vernieuwd, want Apple heeft geen releasenotes gepubliceerd van de nieuwe firmware. Wat we wel weten is dat de software-versie is aangepast naar 2.0.24.

Eerder dit jaar bracht Apple al een update uit voor de AirTag, waarbij weer een nieuwe maatregel tegen stalken werd genomen. De AirTag piept sinds deze update namelijk harder als hij door jouw iPhone als ‘onbekend’ is bestempeld en voor langere tijd bij jou in je buurt is. Het is goed mogelijk dat Apple zich ook in deze nieuwe firmware-update heeft gefocust op privacymaatregelen.

AirTag-update installeren: zo doe je het

Om de AirTag-update te installeren hoef je eigenlijk niks te doen. Belangrijk is dat je iPhone de nieuwste versie van iOS heeft, iOS 16.1.1 is recent uitgebracht door Apple. Om vervolgens de update uit te voeren, moet je ervoor zorgen dat de AirTag in de buurt is van je iPhone.

Het niet mogelijk om de AirTag-update te forceren. Je moet dus gewoon even geduld hebben totdat de nieuwste firmware is gedownload. Het belangrijkste is dat de AirTag aan je iPhone is gekoppeld. Waarschijnlijk is dat al het geval, maar voor de zekerheid even onze uitleg

Ga naar de ‘Zoek mijn’-app; Tik op ‘Objecten’ en kies voor ‘Voeg object toe’; Kies voor ‘Voeg AirTag toe’.

Als je vervolgens in de ‘Zoek mijn’-app bij ‘Objecten’ op de AirTag tikt, kan je zien welke firmwareversie je op dit moment hebt. Hiervoor moet je op de grijze tekst onder de AirTag-naam tikken. Als je daar versie 2.0.24 ziet staan, is je AirTag up-to-date!

De AirTag is een ontzettend handig hulpmiddel om spullen terug te vinden. Afgelopen zomer stopten veel reizigers een AirTag in hun koffer, zodat ze hun bagage gemakkelijk konden terugvinden. En dat niet alleen: de AirTag wordt inmiddels ook gebruikt om auto’s en fietsen op te sporen. Bij iPhoned maakten we eerder al een video over de AirTag:

