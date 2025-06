Gratis Apple AirTag (of JBL-oordopjes) scoren: dit is hoe je dat doet

Ben jij ook altijd op zoek naar je sleutels als je haast hebt? Een AirTag lost je probleem op en die kan je nu gratis krijgen. We vertellen je hoe je dit voor elkaar krijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

60 euro aan accessoiretegoed bij Simyo sim only

Sluit je nu een sim only van Simyo af, dan ontvang je daar tijdelijk gratis JBL-oordopjes bij van 70 euro, maar het is ook mogelijk om voor een tegoedbon van 60 euro aan accessoires te kiezen. Je kiest hierbij dus zelf wat je cadeau wordt, bijvoorbeeld een gratis AirTag!

Zo’n handige tracker van Apple kost momenteel 39,95 euro bij de webwinkel. Dan blijft er zelfs nog 20 euro over, waar je nog precies een 4-pack met hoesjes voor de AirTag van kan bestellen. Zo kan je hem overal aan bevestigen, zoals aan je sleutels, je tas of zelfs je kat, en past hij ook nog eens bij je outfit.

Deze aanbieding is ideaal als je toch ook al op zoek was naar een nieuw sim only-abonnement. Wees er wel snel bij, want de actie loopt niet lang meer: tot en met zondag 15 juni 2025.

Simyo: prijzen, netwerk en meer

Of je nu een sporadische of fanatieke smartphonegebruiker bent. De provider heeft bundels van 2GB tot 20GB. Om in aanmerking te komen voor deze actie moet je echter wel een sim only van Simyo afsluiten vanaf 6GB. Naast het accessoiretegoed (of JBL-oordopjes) ontvang je korting als je gaat voor 15GB of 20GB. De prijzen zetten we hieronder overzichtelijk op een rijtje.

Hoeveelheid data Prijs per maand 6GB €7,50 p/m 10GB €8,- p/m 15GB €9,- p/m 20GB €11,50 p/m

Ben je een beller en wil je graag onbeperkt telefoontjes plegen? Dan ben je een euro extra per maand kwijt.

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare 5G-netwerk van KPN. Dit betekent ook dat je klantvoordeel krijgt op het moment dat je vast internet van KPN op je adres hebt. Hierdoor krijg je tot 10GB extra data bij je bundel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AirTag: nooit meer iets kwijt

AirTags zijn compacte, ronde trackers die je kunt bevestigen aan je bagage, sleutels of andere waardevolle spullen. Ze functioneren via Bluetooth en maken gebruik van Apple’s Zoek mijn-netwerk, zodat je altijd de exacte locatie van de AirTags kunt volgen. Vind hiermee dus altijd je verloren of gestolen items snel en eenvoudig terug, ongeacht of ze dichtbij zijn of aan de andere kant van de wereld.

Ben je in de buurt van je sleutels (binnen 10 tot 15 meter), dan zie je dankzij Precieze Locatie pijlen op je scherm en de afstand tot je de AirTag bereikt hebt. Dit werkt vanaf iPhone 11. Scoor die gratis Airtag snel via de knop hieronder.