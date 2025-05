Let op: in deze (vakantie)landen werkt ‘Zoek mijn’ van Apple niet

Ga jij binnenkort op vakantie en neem je een Apple-apparaat mee? Let dan op, want in een aantal (vakantie)landen werkt Zoek mijn van Apple niet.

Zoek mijn van Apple

De vakantieperiode komt er weer aan! Ga jij binnenkort op reis of op vakantie? In dat geval is het aan te raden om een AirTag te halen, zodat je de locatie van je bagage altijd in de gaten kunt houden. De precieze locatie van de AirTag is zichtbaar in de Zoek mijn-app van Apple. In die applicatie zie je de locatie van al je Apple-apparaten, zodat je nooit lang hoeft te zoeken naar je iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods of MacBook.

Met een AirTag zorg je ervoor dat je bagage, portemonnee of tas ook zichtbaar zijn in de Zoek mijn-app. Dat is handig als je op vakantie gaat, want zo kunnen je spullen nooit écht kwijtraken. Kun je de AirTag niet vinden? Dan is het gemakkelijk om de locatie op te zoeken in de Zoek mijn-app en een geluid af te spelen. Helaas is die locatie niet overal zichtbaar, want in een aantal (vakantie)landen werkt Zoek mijn van Apple niet optimaal.

Landen met beperkingen

In verschillende landen werkt Zoek mijn van Apple niet helemaal naar behoren. Dat heeft te maken met veiligheidsmaatregelen of wetgeving in een land, maar ook de relatie met de Verenigde Staten heeft gevolgen voor het Zoek mijn-netwerk op een bepaalde plek. Zo is Zoek mijn beperkt beschikbaar in vakantielanden als China en Cuba. Je kunt de dienst in deze landen wel gebruiken, maar offline zoeken via het Zoek mijn-netwerk is beperkt.

Daarnaast kun je Zoek mijn slechts beperkt gebruiken in een aantal landen, waar Apple geen producten meer verkoopt. Dat zijn landen als Rusland en Belarus, Apple heeft de verkoop van alle toestellen daar gestopt. Het Zoek mijn-netwerk is afhankelijk van Apple-apparaten, waardoor het netwerk minder dekking heeft bij weinig apparaten. De AirTag zal daardoor minder snel en minder accuraat zichtbaar zijn in de Zoek mijn-app.

Meer over Zoek mijn

In landen als Syrië, Iran en Noord-Korea is het Zoek mijn-netwerk helemaal niet beschikbaar. Iran heeft veel diensten van Apple geblokkeerd, door spanningen met de Verenigde Staten. In Noord-Korea zijn Apple-diensten niet beschikbaar, omdat het land is geïsoleerd van de rest van de wereld. Dit zijn landen waar je waarschijnlijk niet snel op vakantie gaat, in tegenstelling tot China of Cuba.

In Zuid-Korea was Zoek mijn van Apple eveneens lang niet beschikbaar. Pas sinds iOS 18.4 kun je het Zoek mijn-netwerk in dat land gebruiken. Zorg er dus voor dat je iPhone (en andere Apple-apparaten) zijn bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie, zodat de locatie zichtbaar is in de Zoek mijn-app. Houd er rekening mee dat je AirTag de locatie deelt door verbinding te maken met andere Apple-apparaten.

Ga je naar een land waar Apple weinig populair is? Dan zal de locatie dus ook minder nauwkeurig en vaak zichtbaar zijn. In de meeste landen vormt dit geen probleem, omdat de iPhone wereldwijd steeds populairder wordt. Ga je op reis en ben je van plan een AirTag te halen? Bekijk dan hier de laagste prijzen, zodat je niet teveel voor de tracker betaalt!