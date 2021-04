De AirTag is eindelijk hier. Deze bluetooth-tracker is op veel manieren in te zetten, niet enkel om je sleutels terug te vinden. Lees hier alle mogelijkheden van de AirTag.

Lees verder na de advertentie.

De verschillende AirTag-mogelijkheden

Het heeft even geduurd, maar Apple heeft eindelijk de AirTag onthuld. Het is een klein apparaatje dat je aan je geliefde voorwerpen kunt verbinden, zodat je die altijd terug kunt vinden via de Zoek mijn-app. Handig voor het terugvinden van je sleutel, maar de AirTag is op veel meer manieren in te zetten. Wij zetten er een aantal voor je op een rij.

1. Vind je sleutels en portemonnee

Het meest voor de hand liggende gebruik van de AirTag is om je sleutels of je portemonnee terug te vinden. Je hangt de AirTag via een sleutelhanger aan je sleutelbos of je schuift het apparaatje zo in een vakje van je portemonnee.

Vervolgens weet je altijd waar deze belangrijke objecten te vinden zijn. Natuurlijk zijn er meer sleutels waar je een AirTag aan kunt hangen, zoals je auto- of fietssleutels.

2. Vind je huisdier

Huisdieren zoals honden en katten zijn nieuwsgierig. Als ze de mogelijkheid krijgen om naar buiten te gaan en de wereld te ontdekken, is er altijd een kans dat ze die kans pakken. Hoe krijg jij je geliefde diertje nou weer terug? Dat kan makkelijk door standaard een AirTag aan hun halsband te hangen. Op deze manier weet je altijd waar je huisdier is. Of het beest nou thuis veilig in de mand ligt of ergens anders vrienden probeert te maken.

3. Vind je auto of fiets

Iedereen die er vaak met auto op uitgaat, heeft wel eens moeite gehad om de wagen terug te vinden. Waar had je nou ook alweer geparkeerd? Kaarten-apps herinneren je tegenwoordig vaak automatisch waar je de wagen hebt geparkeerd, zodat je weet welke richting je op moet lopen.

Met een AirTag in je auto weet je altijd waar die staat. Hetzelfde geld voor je fiets. Zeker in de enorme fietsenstallingen van stations, of als je richtingsgevoel niet helemaal meer in orde is na een goede avond in de kroeg.

4. Vind je bagage

Ben je wel eens je bagage kwijtgeraakt tijdens het reizen? Het kan je zomaar gebeuren. Je laat een tas achterin de taxi liggen, je koffer ligt nog op een ander vliegveld of nog in het hotel. Schuif gewoon een AirTag in een vakje van de koffer of tas en je vindt je spullen altijd weer terug.

5. Vind je kind

Voor ouders van jonge kinderen kan het lastig zijn om je kind los te laten in de wijde wereld. Ze kunnen wel zeggen dat ze alleen naar het speeltuintje in de buurt lopen of bij een schoolvriendje op bezoek gaan, maar is dat ook echt zo? Door een AirTag aan hun kleding te bevestigen houd jij ze in de gaten. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de locatie alleen te bekijken als ze daadwerkelijk worden vermist. Ook je kinderen verdienen privacy.

6. Vind je drone

Deze mogelijkheid klinkt misschien wat vergezocht, maar het zal je verbazen hoeveel drones er vermist raken. Door er een AirTag aan te verbinden voordat je de drone de lucht in stuurt, raak je dit dure apparaatje nooit meer kwijt.

Alles over de AirTag

Nog in de war over wat de AirTag precies is? We leggen je alles uit in onze AirTag FAQ. Ook vergelijken we het nieuwste apparaatje van Apple met de Tile en Samsung SmartTag. We leggen tevens uit hoe je niet naast het net vist bij de AirTag pre-order.