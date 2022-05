AirTag piept harder na update – en dat is stiekem best vervelend

Apple heeft de AirTag voorzien van een nieuwe update. Stalken met deze tracker is nu weer een beetje lastiger geworden. Lees in dit artikel wat er is veranderd en waarom Apple waarschijnlijk nog niet klaar is met het afstellen van de AirTag.

Het houdt niet op. De eeuwige updates zorgen ervoor dat het nooit stil blijft rondom de AirTag van Apple. In de firmware-update 1.0.301 heeft Apple de AirTag van een nieuwe functie voorzien. De gps-chip piept nu harder als hij door jouw iPhone als ‘onbekend’ is bestempeld én voor een langere tijd in je buurt is.

Dit is alleen niet de eerste maatregel tegen stalking met de AirTag die Apple heeft genomen. Eerder zorgde een update al voor een waarschuwing op je iPhone bij een onbekende AirTag. Dit gebeurt alleen als deze met je meebeweegt. We vragen ons echter af of de hardere piep in dit apparaat een goede toevoeging is. Er zit namelijk ook een nadeel aan.

Het nadeel van de hardere AirTag-piep

Het is natuurlijk heel handig. Als je wordt gestalkt, krijg je een melding en weet je dat er een AirTag in de buurt is. Top! Maar het stalken gaat behoorlijk tegen het oorspronkelijke doel van de tracker in.

Apple bracht de AirTag op de markt om verloren spullen terug te vinden. Maar hij wordt naast het stalken regelmatig gebruikt om gestolen zaken weer terug te vinden. Zeker in dat laatste geval is de firmware-update van de Apple AirTag niet echt handig.

Als je bijvoorbeeld een AirTag ergens (goed verborgen) op je fiets vastmaakt en je tweewieler wordt vervolgens gejat, kun je hem volgen. Maar dan moet je de fiets wel binnen een dag of twee terugvinden. Na een paar dagen begint de AirTag namelijk ook nog eens met piepen en weet iedereen dat er een AirTag in of op de fiets verborgen zit. Ook een dief weet de AirTag dan op te snorren en gooit de tag dan eenvoudig weg. Nu ben je én je fiets én je AirTag kwijt.

Update AirTag: zo doe je dat!

De AirTag heeft geen schermpje waar je de start van een update aan kan klikken. Het is daarnaast belangrijk om te weten dat Apple de AirTag-update in fases uitrolt naar de gebruikers. Om deze update te downloaden en te installeren hoef je eigenlijk zelfs niets te doen.

Je (gekoppelde) iPhone moet enkel op de nieuwste versie van iOS draaien en de AirTag moet, als de update klaar voor gebruik is, binnen het Bluetooth-bereik van je telefoon zijn. Als je aan deze voorwaarden voldoet gaat de rest automatisch.

AirTag kopen

