Jammer: de release van de AirTag 2 komt tóch later dan verwacht

Lange tijd was de verwachting dat de release van de AirTag 2 halverwege 2025 zou zijn, maar nu zijn er aanwijzingen dat het toch later wordt.

Release AirTag 2 toch later

X-gebruiker Kosutami beweerde in februari dat Apple van plan was om in mei of juni de volgende generatie AirTag te lanceren. Dat kwam grotendeels overeen met het eerdere bericht van Mark Gurman van Bloomberg in november. Maar het einde van juni nadert en er is nog steeds geen nieuwe AirTag. Er is wel een nieuw gerucht over de releasedatum van de AirTag 2.

Waarschijnlijk in september

Het goede nieuws is dat iOS 18.6 al compatibel is met de AirTag 2. Dit betekent dat de nieuwe generatie AirTag niet per se iOS 26 nodig heeft, wat een behoorlijk strenge vereiste zou zijn geweest. Het ‘slechte’ nieuws is dat het er naar uitziet dat Apple nu op een release in het najaar mikt. Waarschijnlijk rond de tijd van het iPhone-evenement dat in september plaatsvindt.

Dit kun je verwachten van de AirTag 2

Apple heeft nog niets officieel bekendgemaakt, maar er zijn genoeg geruchten die aangeven wat we kunnen verwachten:

Verbeterde connectiviteit en bereik : dankzij de 2e generatie UWB-chip zal de AirTag 2 waarschijnlijk dezelfde geavanceerde tracking-functies bieden als de iPhone 15. De grens voor Nauwkeurig zoeken wordt hierdoor verhoogd van 15 meter naar 60 meter.

: dankzij de 2e generatie UWB-chip zal de AirTag 2 waarschijnlijk dezelfde geavanceerde tracking-functies bieden als de iPhone 15. De grens voor Nauwkeurig zoeken wordt hierdoor verhoogd van 15 meter naar 60 meter. Verbeterde beveiliging en privacy : er zijn gevallen bekend waarin stalkers de luidspreker van de AirTag uitschakelen. Hierdoor wordt het voor slachtoffers moeilijker om het apparaat te detecteren. Het waarschuwingsgeluid dat wordt gebruikt om verborgen AirTags te lokaliseren kan dan immers niet worden geactiveerd. Om dit aan te pakken, beveiligt Apple de AirTag 2 naar verluidt beter tegen manipulatie.

: er zijn gevallen bekend waarin stalkers de luidspreker van de AirTag uitschakelen. Hierdoor wordt het voor slachtoffers moeilijker om het apparaat te detecteren. Het waarschuwingsgeluid dat wordt gebruikt om verborgen AirTags te lokaliseren kan dan immers niet worden geactiveerd. Om dit aan te pakken, beveiligt Apple de AirTag 2 naar verluidt beter tegen manipulatie. Verbeterd batterijbeheer: de nieuwe AirTag geeft waarschijnlijk ook een waarschuwing voor zowel een laag als een zeer laag batterijniveau. Hierdoor is het minder waarschijnlijk dat gebruikers de AirTag per ongeluk leeg laten lopen. Dit duidt mogelijk op een behoefte aan een beter batterijbeheer. Wellicht als gevolg van een hoger stroomverbruik door de vernieuwde hardware.

In combinatie met het nieuwe fraudebestendige ontwerp schakelt de tweede generatie AirTag mogelijk ook over op een oplaadbare batterij, ter vervanging van de huidige CR2032-knoopcel. Dit is echter nog niet door meerdere bronnen bevestigd. Wanneer er later meer bekend wordt over de AirTag 2 lees je dat uiteraard direct op iPhoned!