AirTag review: Apples nieuwe tracker is handig, maar niet onmisbaar

De AirTag is een enorm handige accessoire, maar niet onmisbaar. Wij hebben de piepkleine bluetooth-tracker getest en in deze AirTag review lees je er alles over.

De AirTag die we voor deze review hebben gebruikt, is door iPhoned zelf aangeschaft.

De onthulling van de AirTag tijdens het april-event kwam niet als een grote verrassing. De tracker van Apple was al lange tijd het onderwerp van speculaties en geruchten. Al meerdere keren doken er aanwijzingen op via gelekte screenshots en testversies van iOS. iPhoned heeft de tracker nu getest en in deze review lees je onze bevindingen.

Meeste gebruik binnenshuis

Het nieuwe accessoire van Apple is vooral erg praktisch. Je kunt de AirTag bevestigen aan spullen, zoals je portemonnee of sleutelbos. Je koppelt de tracker vervolgens via bluetooth aan je Apple ID. Ben je iets kwijt? Via de Zoek Mijn-app vind je je spullen razendsnel weer terug.

De AirTag is ontzettend handig als je even niet meer weet waar in huis je bijvoorbeeld je sleutels hebt gelaten. Dat is ook de meest voorkomende reden dat je gebruikmaakt van de AirTag. Maar ook als je je spullen op een andere plek bent verloren, biedt de AirTag de uitkomst.

Via de Zoek Mijn-app kan je van een verre afstand zien waar je spullen zich bevinden. Sommige mensen maken de AirTag zelfs vast aan het halsbandje van hun huisdier. Heb je bijvoorbeeld een kat die buiten loopt, dan kan je op elk moment zien waar het beest uithangt.

Simpel en intuïtief

Zoals we dat van Apple gewend zijn, gaat het instellen en koppelen van de AirTag snel en simpel. Zodra je de AirTag uit het doosje haalt spreekt het koppelen eigenlijk voor zich. Je trekt een lipje uit de AirTag, waarna het accessoire direct herkend wordt door je iPhone.

Je geeft de AirTag een handige naam waaraan je het kan herkennen, zoals Sleutels, Portemonnee, Tas of iets anders. De AirTag is waterdicht, dus ook als je met je sleutels in een zware regenbui terecht komt is er niets aan de hand. De tracker werkt met een simpele standaard knoopcelbatterij, die ongeveer een jaar meegaat. Je hoeft het dus niet op te laden en het vervangen van de batterij is simpel en goedkoop.

Verloren-modus geeft zekerheid

Het feit dat de AirTag van een grote afstand te vinden is, geeft je een bepaalde zekerheid. Ook als je spullen gestolen zijn zie je direct waar de dief met zijn buit zich bevindt. Bovendien kun je de tracker in de Verloren-modus zetten. Je krijgt dan automatisch een melding als je AirTag in de buurt komt van een smartphone met nfc.

Nfc is dezelfde technologie die wordt gebruikt voor Apple Pay of andere betaalmanieren met je smartphone. Het kan dus ook een iPhone zijn van mensen die je niet kent. Het is ook mogelijk om in te stellen dat mensen je telefoonnummer ontvangen als ze je AirTag aantikken met hun toestel.

AirTag is niet onmisbaar

Zodra je de AirTag hebt vastgemaakt aan je spullen hoef je er niet meer naar om te kijken. Maar dat is voor ons ook gelijk het probleem: we zijn nou eenmaal niet zo vaak onze spullen kwijt, dus hebben de AirTag eigenlijk niet nodig. We gebruiken het afspelen van een geluid het meest, omdat je dan heel snel hoort waar je spullen zijn. De animatie met de pijl duurt eigenlijk net te lang, maar het kan wel handig zijn als je écht niet weet waar het geluid vandaan komt.

Ook het feit dat het stalken van iemand met de AirTag vrij makkelijk zou kunnen zijn zorgt ervoor dat we onze vraagtekens zetten bij het gebruik van de AirTag in de praktijk. Wel kunnen we ons goed voorstellen dat het heel handig is om de AirTag aan je huisdier of kind vast te maken op momenten dat je bang bent deze uit het oog te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan een kat die buiten loopt of een klein kind die je meeneemt naar een drukke plek.

Hoesje is noodzakelijk

De AirTag concurreert met de Tile, de bluetooth tracker die al jaren op de markt is. Het is dan ook niet vreemd dat de prijs van de AirTag (35 euro) overeenkomt met de Tile. Wat wel opvalt is het feit dat de AirTag voor de meeste manieren van gebruik ergens aan vastgemaakt moet worden.

Dat kan alleen als je de AirTag in een hoesje doet, die je apart moet kopen. De hoesjes die Apple verkoopt zijn ongeveer even duur als de AirTag zelf, terwijl de concurrentie simpelweg een ringetje aan zijn tracker heeft vastgemaakt. Bovendien zijn de hoesjes van Apple vrij lang, wat afhankelijk van het gebruik niet altijd handig is. Gelukkig zijn er ook genoeg goedkope alternatieven.

Helaas blijkt het metalen gedeelte ook met hoesje snel te krassen en zitten er gauw vingerafdrukken op. Als je de AirTag aan iets vastmaakt wat je vaak in je handen hebt, zoals een sleutelbos, zal de tracker dan ook niet lang mooi blijven. Natuurlijk is dat bij de AirTag minder belangrijk dan bijvoorbeeld bij een iPhone.

Conclusie AirTag review

De AirTag is een erg praktisch apparaatje. Het instellen en koppelen met je iPhone is in een flits gebeurd, de batterij gaat enorm lang mee en ook het vervangen ervan werkt heel makkelijk. Het gebruik van de AirTag biedt zekerheid, vooral als je vaak je spullen kwijt bent. Door de Verloren-modus kan je zelfs gebeld worden als je iets kwijt bent.



Het metalen gedeelte van de tracker krast snel en een hoesje is noodzakelijk als je het ergens aan vast wil maken. Hier vraagt Apple bijna evenveel voor als voor de AirTag zelf. De tracker kan je veel tijd besparen als je vaak iets kwijt bent, maar de meeste mensen zullen het niet dagelijks nodig hebben. In de praktijk blijkt de AirTag dus handig, maar niet onmisbaar.

