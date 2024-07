Apple Watch Ultra 3 komt eraan (met deze functies)

Dit jaar verschijnt niet alleen de Apple Watch X, ook de derde generatie van de Apple Watch Ultra wordt verwacht. Deze functies komen naar de Apple Watch Ultra 3!

Apple Watch Ultra 3

In 2022 bracht Apple voor het eerst de Apple Watch Ultra uit. De smartwatch is voorzien van geavanceerde functies als bergbeklimmen, diepzeeduiken en heeft een groter display. Vorig jaar verscheen de Apple Watch Ultra 2, met als grootste verandering een helderder display en een nieuwe chip. Het is de verwachting dat we in september de Apple Watch Ultra 3 zien met een aantal nieuwe functies.

Waar eerdere geruchten voorspelden dat de Apple Watch Ultra 3 een microled-scherm zou krijgen, lijkt het erop dat Apple dat plan heeft uitgesteld. In plaats daarvan krijgt de smartwatch een nieuw type oled-display, dat veel energiezuiniger is. Het nieuwe scherm zorgt ervoor dat de Apple Watch minder energie verbruikt met het always-on scherm ingeschakeld. Wij vertellen je welke functies er nog meer worden verwacht bij de Apple Watch Ultra 3.

Nieuwe gezondheidsfuncties

De Apple Watch Ultra 3 krijgt vooral een update onder de motorkap. Het is de verwachting dat de smartwatch draait op de nieuwe S10-chip, die we ook in de Apple Watch X zullen zien. Het slimme horloge krijgt daarnaast een aantal nieuwe gezondheidsfuncties, zo wordt dit de eerste Apple Watch met een bloeddrukmeter. De smartwatch kan daardoor meldingen geven bij een te hoge of te lage bloeddruk.

Naast de bloeddrukmeter kan de Apple Watch Ultra 3 ook slaapapneu detecteren. Bij slaapapneu stop je soms voor korte tijd met ademen tijdens het slapen. Met de nieuwe functie kan de Apple Watch adempatronen herkennen en de slaapgeschiedenis analyseren. Daarvoor moet je het slimme horloge natuurlijk wel in de nacht dragen. Als de smartwatch slaapapneu detecteert krijg je als gebruiker een melding met het advies om naar de dokter te gaan.

Meer nieuwe functies bij de Apple Watch Ultra 3

Verder worden er weinig nieuwe functies verwacht bij de Apple Watch Ultra 3. Met watchOS 11 komen er wel nieuwe features naar de smartwatch, maar deze zien we ook terug bij andere Apple Watches met de software-update. Mogelijk brengt Apple de geavanceerde Apple Watch wel uit in een nieuwe kleur, je kunt dan kiezen tussen een lichte en een donkere titanium uitvoering.

Eerder werd bij de Apple Watch Ultra 2 ook een donkere titanium behuizing verwacht, maar die optie is er uiteindelijk nooit gekomen. Inmiddels is duidelijk dat Apple wel aan die variant heeft gewerkt, alleen is die versie niet uitgebracht. Dat gebeurt bij de derde generatie van de Apple Watch Ultra hopelijk wel. Welke nieuwe functies er definitief naar de Apple Watch Ultra 3 komen horen we in september, als Apple de nieuwe smartwatches officieel onthuld.