Wil jij de Apple Watch Ultra 2 kopen? Dan haal je een erg geavanceerde smartwatch in huis. Met onze prijsvergelijker vind je razendsnel de beste deal van dit moment. Zo maak je altijd gebruik van de beste prijs en betaal je dus nooit te veel.

Nieuwe uitvoering in 2024!

Tijdens het ‘It’s Glowtime‘-event in september 2024 heeft Apple de Apple Watch Ultra 2 aangekondigd. Het design van de Apple Watch Ultra 2 is vernieuwd, want de smartwatch is vanaf nu ook beschikbaar in een donkere titanium variant onder de naam Satijnzwart. Daarnaast brengt Apple een nieuwe gezondheidsfunctie naar de Apple Watch Ultra 2. Met de smartwatch kan slaapapneu gedetecteerd worden. Registreert je Apple Watch afwijkingen in je slaap? Dan krijg je daar een melding van in de Gezondheids-app.

Voor wie is een Apple Watch Ultra 2 kopen het meest geschikt?

Zoals gezegd is de Apple Watch Ultra 2 bedoeld voor extreme sporten. Denk aan mountainbiken, surfen, skiën en meer. Omdat hij daardoor tegen een stootje, vuil en water moet kunnen, worden er sterkere materialen gebruikt. Ook zijn er speciale gezondheidsfuncties die het mogelijk maakt om dergelijke activiteiten bij te houden.

Door al deze features is de watch een stuk duurder. Als je een Apple Watch Ultra 2 kopen wil, beoefen je dus regelmatig extreme sporten en ben je bereid om meer te betalen.

Waar kan ik de Apple Watch Ultra 2 het beste kopen?

Dat hangt natuurlijk af van de prijs. De meeste webshops zullen dezelfde prijs hanteren, maar soms wordt er wat gespeeld met de prijs om de goedkoopste te zijn. Check dus vooral de prijsvergelijker om de beste Ultra 2 deal te scoren

Hoe werkt de Apple Watch Ultra 2 prijsvergelijker?

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