Apple Watch Ultra 2 kopen: vergelijk alle aanbiedingen en vind de beste prijs 

8.0
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Apple Watch Ultra 2
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  • 8 prijzen van 2 shops
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  • Laagste prijs € 742,55 bij Proshop
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple Watch Ultra 2 het goedkoopst kan scoren. De Apple Watch Ultra 2 is verkrijgbaar in 49mm schermgrootte en in de kleuren beige, titanium en zwart. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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8 resultaten vanaf € 742,55
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NieuwRefurbished vanaf € 559,00
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmGeweven alpine band LTitaniumMet mobiel internet
€ 742,55
2 jaar garantie
Proshop
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8.8
Proshop
8d
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmMilanese bandTitaniumMet mobiel internet
€ 789,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
4d
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmGeweven alpine band MTitaniumMet mobiel internet
€ 794,16
2 jaar garantie
Proshop
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8.8
Proshop
8d
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmMilanese bandTitaniumMet mobiel internet
€ 820,50
2 jaar garantie
Proshop
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8.8
Proshop
6d
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmTitaniumMet mobiel internet
€ 839,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmGeweven alpine band MTitaniumMet mobiel internet
€ 839,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmSiliconen ocean band MTitaniumMet mobiel internet
€ 897,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Ultra 2
49 mmGeweven alpine band STitaniumMet mobiel internet
€ 899,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
5d

Wil jij de Apple Watch Ultra 2 kopen? Dan haal je een erg geavanceerde smartwatch in huis. Met onze prijsvergelijker vind je razendsnel de beste deal van dit moment. Zo maak je altijd gebruik van de beste prijs en betaal je dus nooit te veel. 

Nieuwe uitvoering in 2024!

Tijdens het ‘It’s Glowtime‘-event in september 2024 heeft Apple de Apple Watch Ultra 2 aangekondigd. Het design van de Apple Watch Ultra 2 is vernieuwd, want de smartwatch is vanaf nu ook beschikbaar in een donkere titanium variant onder de naam Satijnzwart. Daarnaast brengt Apple een nieuwe gezondheidsfunctie naar de Apple Watch Ultra 2. Met de smartwatch kan slaapapneu gedetecteerd worden. Registreert je Apple Watch afwijkingen in je slaap? Dan krijg je daar een melding van in de Gezondheids-app.

Voor wie is een Apple Watch Ultra 2 kopen het meest geschikt?

Zoals gezegd is de Apple Watch Ultra 2 bedoeld voor extreme sporten. Denk aan mountainbiken, surfen, skiën en meer. Omdat hij daardoor tegen een stootje, vuil en water moet kunnen, worden er sterkere materialen gebruikt. Ook zijn er speciale gezondheidsfuncties die het mogelijk maakt om dergelijke activiteiten bij te houden.

Door al deze features is de watch een stuk duurder. Als je een Apple Watch Ultra 2 kopen wil, beoefen je dus regelmatig extreme sporten en ben je bereid om meer te betalen.

Waar kan ik de Apple Watch Ultra 2 het beste kopen?

Dat hangt natuurlijk af van de prijs. De meeste webshops zullen dezelfde prijs hanteren, maar soms wordt er wat gespeeld met de prijs om de goedkoopste te zijn. Check dus vooral de prijsvergelijker om de beste Ultra 2 deal te scoren

Hoe werkt de Apple Watch Ultra 2 prijsvergelijker?

Door de prijsvergelijker wordt het heel eenvoudig om een Apple Watch Ultra 2 te kopen tegen de beste prijs. De meest voordelige aanbieding staat namelijk altijd bovenaan. De aanbiedingen worden automatisch up to date gehouden, daardoor zie je altijd de beste deals van dit moment. 

Gebruik de filteropties aan de linkerkant om het aanbod van de Apple Watch Series Ultra 2 toe te spitsen op jouw voorkeuren. Je kunt filteren op type band en bandgrootte. 

Als je uiteindelijk de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je op de deal. Je komt dan vanzelf op de juiste pagina van de aanbieder terecht. Daar kun je de Apple Watch Ultra 2 kopen zoals je gewend bent. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

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