Er zijn nieuwe iPhones, AirPods en Apple Watches onthuld, maar er zijn ook producten die Apple níét presenteerde op het Apple-event.

Producten die Apple níét presenteerde

Het zal je niet ontgaan zijn dat Apple nieuwe producten heeft gepresenteerd. Er is nu een iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, maar er zijn ook twee versies van de Apple Watch Series 10 en van de AirPods 4. Ook is er een nieuwe donkere versie van de Apple Watch Ultra 2.

En er zijn producten die we eigenlijk hadden verwacht, maar die uiteindelijk Apple níét presenteerde. Het ziet ernaar uit dat er in oktober nóg een Apple-event komt, dus mogelijk worden deze producten dan alsnog gepresenteerd. We zetten ze in elk geval voor je op een rij!

iPad 11 en iPad mini 7

Een van de dingen die Apple níét presenteerde, is een nieuwe iPad. We hadden in elk geval de iPad mini 7 verwacht en mogelijk ook de iPad 11. De meest recente iPad mini dateert alweer uit 2021, dus het is zeker wel tijd voor een nieuwe. Bovendien gebeurt het wel vaker dat iPads in oktober worden gepresenteerd.

Apple Watch SE en Apple Watch Ultra 3

Een nieuwe Apple Watch SE is ook iets wat we wel hadden verwacht, maar wat Apple níét presenteerde. Het zou wederom een relatief goedkope Apple Watch zijn, deze keer gemaakt van plastic en draaien op een snelle processor (S9 of misschien zelfs S10).

Voor het eerst sinds het uitkomen van de eerste Apple Watch Ultra, is er dit jaar geen nieuwe Ultra uitgekomen. In plaats daarvan heeft Apple wel een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra 2 gepresenteerd. Het gaat om een donkere titaniumvariant die de naam Satijnzwart heeft meegekregen.

AirPods Max 2 en AirPods Pro 3

De kans dat de AirPods Max 2 en AirPods Pro 3 zouden verschijnen, was niet heel erg groot. En aangezien het niet gebeurde, kunnen we ze nu toevoegen aan het lijstje met producten die Apple níét presenteerde tijdens het iPhone 16-event.

Apple heeft overigens wel een nieuwe versie van de AirPods Max gepresenteerd. Deze heeft nu een USB C-aansluiting en is verkrijgbaar in een aantal nieuwe kleuren. Verder zijn er geen vernieuwingen.

MacBook Pro, Mac mini en iMac

Deze Macs zijn een uitzondering op de andere producten in dit rijtje. Apple presenteerde ze eveneens níét tijdens het iPhone 16-event, maar dat hadden we ook niet verwacht. Nieuwe Macs verschijnen eigenlijk nooit tegelijk met nieuwe iPhones, maar eerder een maand later. We gaan er dus vanuit dat er in oktober nog een nieuwe MacBook Pro, Mac mini en iMac gaan komen.

Event in oktober (voor wat Apple níét presenteerde)

Zoals gezegd is de kans groot dat de producten die tijdens het laatste Apple-event ontbraken, waarschijnlijk alsnog worden onthuld in oktober. Er komt dus een nieuw event in oktober, alleen is daar op dit moment verder nog niets over bekend. Houd daarom de website van iPhoned in de gaten, want wij houden je uiteraard op de hoogte!

