Apple Watch 9 kopen: vergelijk alle aanbiedingen en vind de beste prijs

8.0
Reviewscore iPhoned
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Apple Watch Series 9
1/27
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 8 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 359,99 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple Watch Series 9 het goedkoopst kan scoren. De Apple Watch Series 9 is verkrijgbaar in 41mm en 45mm schermgrootte en in de kleuren goud, middernacht en zilver. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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8 resultaten vanaf € 359,99
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Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
41 mmSiliconen bandAluminium
€ 359,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
41 mmGeweven sportbandAluminium
€ 359,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
41 mmSiliconen bandAluminium
€ 359,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
45 mmGeweven sportbandAluminium
€ 389,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
41 mmGeweven sportbandAluminiumMet mobiel internet
€ 398,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
41 mmSiliconen bandAluminiumMet mobiel internet
€ 399,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
45 mmSiliconen bandAluminium
€ 399,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9
45 mmSiliconen bandAluminium
€ 417,85
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
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Wil jij de Apple Watch 9 kopen? Dan ben je hier aan het juiste adres. In onze vergelijker vind je alle prijzen van de grote Nederlandse webshops. Meerder keren per dag worden alle prijzen gecheckt zodat jij hier altijd de beste deal kan scoren en betaal je dus nooit te veel. Let op: opvolger Apple Watch 10 is inmiddels ook verkrijgbaar.

Dit moet je weten als je de Apple Watch 9 kopen wil

De Apple Watch 9 heeft een snellere chip dan zijn voorgangers, dat zorgt niet alleen voor betere prestaties maar ook voor een langere batterijduur. Dat komt omdat de chip ook efficiënter is en dus minder stroom nodig heeft. 

Verder is de nieuwe Apple Watch voorzien van helderder scherm, kun je hem met vingergebaren bedienen en heb je vergeleken met de Apple Watch Series 8 dubbel zo veel opslag capaciteit, namelijk 64 GB.

Voor wie is een Apple Watch 9 het meest geschikt?

De Apple Watch 9 is het meest interessant voor Apple-gebruikers die allerlei aspecten van hun gezondheid willen bijhouden. Denk aan hartslag en hartritme, verbrande calorieën, stappenteller en meer. Verder is het net een mini-computer om je pols en kun je er natuurlijk ook berichtjes op lezen, telefoontjes beantwoorden, je muziek bedienen en meer. Het is daarmee een verlenging van je iPhone. 

Je kiest voor de Apple watch 9 omdat hij sneller en zuiniger is dan zijn voorganger, handig te bedienen is met gebaren en het scherm met sporten in de zon beter is af te lezen.

Apple Watch series 9 kopen via de prijsvergelijker?

In de prijsvergelijker wordt de laagste prijs altijd als eerste getoond. Je krijgt voor de laagste prijs natuurlijk wel de versie zonder mobiel internet en met een aluminium behuizing. Wil je mobiel internet of toch liever de roestvrijstalen variant. Gebruik dan de filters.

Als je de beste aanbieding voor jou gevonden hebt, klik je erop om direct op de juiste pagina van de betreffende webshop te komen. Daar maak je de bestelling af zoals je gewend bent.

Apple Watch Series 9 vergelijken

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9

vanaf € 359,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Series 9

Geen draadloos laden

Tot 64 GB opslag

Apple S9

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Temperatuurregistratie
  • Crashdetectie en SOS-noodmelding
  • Saturatie- en ECG-app
  • CO₂-neutrale combinaties verkrijgbaar

Release: 09 / 2023

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8

vanaf € 349,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Series 8

41 mm en 45 mm Retina OLED scherm

484×396 pixels

Draadloos laden

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Temperatuursensor
  • Crashdetectie en SOS-noodmelding
  • Zuurstofsaturatiesensor
  • Elektrische hartslagsensor

Release: 09 / 2022

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