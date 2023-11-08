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Dit moet je weten als je de Apple Watch 9 kopen wil

De Apple Watch 9 heeft een snellere chip dan zijn voorgangers, dat zorgt niet alleen voor betere prestaties maar ook voor een langere batterijduur. Dat komt omdat de chip ook efficiënter is en dus minder stroom nodig heeft.

Verder is de nieuwe Apple Watch voorzien van helderder scherm, kun je hem met vingergebaren bedienen en heb je vergeleken met de Apple Watch Series 8 dubbel zo veel opslag capaciteit, namelijk 64 GB.

Voor wie is een Apple Watch 9 het meest geschikt?

De Apple Watch 9 is het meest interessant voor Apple-gebruikers die allerlei aspecten van hun gezondheid willen bijhouden. Denk aan hartslag en hartritme, verbrande calorieën, stappenteller en meer. Verder is het net een mini-computer om je pols en kun je er natuurlijk ook berichtjes op lezen, telefoontjes beantwoorden, je muziek bedienen en meer. Het is daarmee een verlenging van je iPhone.

Je kiest voor de Apple watch 9 omdat hij sneller en zuiniger is dan zijn voorganger, handig te bedienen is met gebaren en het scherm met sporten in de zon beter is af te lezen.

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