watchOS 11 is uit en voor iedereen beschikbaar!

We vertellen je welke Apple Watches de nieuwe versie ondersteunen en welke toffe functies er nieuw zijn in watchOS 11.

watchOS 11 is uit en dit is er nieuw

Met watchOS 11 krijg je een beter inzicht in de status van je gezondheid en zie je beter welke invloed je workouts na verloop van tijd op je lichaam hebben. Daarbij brengt watchOS 11 nog veel meer nieuwe functies naar je Apple Watch!

Voor watchOS 11 heb je een iPhone Xs of nieuwer of iPhone SE (2e generatie of nieuwer) met iOS 18 en een van de volgende Apple Watch-modellen nodig:

watchOS 11 installeren, doe je als volgt:

Open de Watch-app op je iPhone; Tik beneden op ‘Mijn Watch’; Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’.

Zorg er wel voor dat je Apple Watch minimaal voor 50 procent is opgeladen als je gaat updaten!

Nieuwe functies in watchOS 11

watchOS 11 is op maandag 10 juni al onthuld en nu eindelijk voor iedereen beschikbaar. Er zitten allerlei leuke functies en verbeteringen in. Zo kun je de activiteitsringen nu op je Apple Watch pauzeren en is de vertaal-app beschikbaar. We zetten de belangrijkste vernieuwingen voor je op een rij.

Vitals

Je Apple Watch meet tijdens je slaap allerlei gezondheidswaarden zoals je hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, slaapduur en zuurstofsaturatie. De nieuwe app Vitals maakt hier vervolgens een analyse van, zodat je meer inzicht krijgt in je gezondheid.

Trainingsbelasting

Trainingsbelasting meet welke invloed je work-outs over een langere periode op je lichaam hebben. Je ziet hoe work-outs van de afgelopen 7 dagen je lichaam belasten vergeleken met de afgelopen 28 dagen. Handig als je bijvoorbeeld voor een wedstrijd aan het trainen bent.

Zwangerschap

Nadat je in de Gezondheid-app hebt opgegeven dat je zwanger bent, toont de app Cyclus bijhouden op je Apple Watch hoe ver je zwangerschap gevorderd is en kun je veelvoorkomende zwangerschapssymptomen vastleggen.

Activiteitsringen

De activiteitsringen op je Apple Watch helpen je om meer te bewegen en trainen. Met watchOS 11 kun je ze meer aan jouw wensen aanpassen. Vanaf nu kun je je ringen namelijk een dag, een week, een maand of langer pauzeren zonder dat dit invloed heeft op je medailledoelen. Handig als je bijvoorbeeld geblesseerd bent.

Wijzerplaat Foto’s

De wijzerplaat Foto’s in watchOS 11 helpt je de beste foto’s te kiezen op basis van de vormgeving, compositie en gelaatsuitdrukkingen. Verder kun je de wijzerplaat personaliseren door de grootte en notatie van de tijd te wijzigen, een lettertype te kiezen, en meer.

Vertaal-app

De Vertaal-app is voor het eerst beschikbaar op je Apple Watch. Je kunt nu dus vanaf je pols een vertaling opzoeken in een van de twintig ondersteunde talen. Ook kun je nu met het Tik dubbel-gebaar door apps scrollen, bijvoorbeeld in Berichten, Agenda, of Weer.

Dit is er nog meer nieuw in watchOS 11