Apple’s grootste flops: dit zijn de opvallendste missers aller tijden

De meeste Apple-producten vliegen over de toonbank, maar het techbedrijf heeft ook een aantal flinke flops op zijn naam staan. Dit zijn de grootste missers van Apple.

Apple’s grootste flops en missers

Tijdens alle jaren dat Apple bestaat, heeft het bedrijf veel producten uitgebracht. De iPhone was natuurlijk een van de grootste hits. Maar in al die tijd heeft Apple ook een paar flinke missers gemaakt. Dit zijn de drie grootste flops van Apple.

1. Apple Pippin

In 1996 lanceerde Apple (samen met het Japans spellenbedrijf Bandai) de Pippin. Het was Apple’s probeersel om een spelcomputer met cd-rom uit te brengen. De release was echter slecht gekozen en Apple Pippin kwam op de markt toen de concurrentie bij de consoles moordend was.

De Pippin kon zich wel onderscheiden van de populaire spelcomputers. Hij draaide namelijk op een eenvoudige versie van Mac OS 7. Daarnaast had de Apple-computer meerdere poorten aan boord om andere hardware aan te sluiten, zoals een modem, printer, muis en toetsenbord.

Wat wel het einde betekende voor Apple Pippin was de prijs. De computer had een prijskaartje van 650 dollar. Dit was zo’n 400 dollar meer dan de PlayStation of Nintendo 64 in die tijd. Daar hadden veel mensen écht geen zin in.

Ook op het gebied van software liet Apple Pippin het afweten. De bekende consoles uit die tijd hadden veel verschillende games van meerdere ontwikkelaars. De Pippin moest het slechts met 25 titels doen.

2. Apple Newton

De Apple Newton was een PDA (Personal Digital Assistant) die in 1992 voor het eerst getoond werd door Apple CEO John Scully. Het was een kleine gadget met ongeveer de grootte van een videoband.

Het apparaatje had een stylus en kon onder andere gebruikt worden om notities te bewaren, contacten op te slaan en afspraken in je kalender te beheren. Toen de Apple Newton in 1993 op de markt kwam waren er al veel PDA’s van andere bedrijven beschikbaar.

Apple Newton Messagepad 2100 met de eerste iPhone

Ook de grootste feature van de Apple Newton (tekstherkenning) werkte niet lekker. Hierdoor werd de Apple Newton ook flink afgebrand in reviews.

Apple heeft het nog wel geprobeerd en in 1996 kwam versie 2 van het besturingssysteem uit. De software was een stuk beter, maar het was al te laat. In 1998 viel het doek voor Apple Newton en daarom verdient deze PDA een plekje in de lijst met Apple flops.

3. iTunes Ping

Niet alleen met hardware ging het soms mis bij Apple. Ook aan de software-kant liet de tech-gigant wel eens een steekje vallen. Een van de programma’s waar het mee mis ging was iTunes Ping.

Het moest echt groot worden, maar toch wist iTunes Ping niet het grote publiek achter zich te krijgen. Het was een sociaal netwerk dat volledig om de muziek draaide (die je beluisterde en de artiesten die je volgde).

iTunes Ping was geïntegreerd in Apple’s muziekprogramma iTunes en werd in 2010 gelanceerd. Maar Apple besteedde na de introductie behoorlijk weinig aandacht aan Ping. Hiermee raakte het sociaal netwerk in de vergetelheid. In 2012 vond Apple het genoeg en trok het bedrijf de stekker eruit.

Ondanks flops is Apple een van de meest waardevolle bedrijven

Er zijn natuurlijk nog veel meer producten van Apple die niet heel goed gescoord hebben. Zo is er de Macintosh TV, de Apple Lisa, de Power Mac G4 Cube en nog veel meer. Ook de recente iPhone 14 Plus lijkt op dit moment het niet heel goed te doen in de verkoop.

Toch moet je niet vergeten dat veel Apple-producten het ook ontzettend goed gedaan hebben. En dat maakt Apple een van de meest waardevolle bedrijven van dit moment.

