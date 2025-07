iPhone 17 Pro Max wordt véél beter dan de iPhone 17 Pro (iPhone-nieuws #27)

De iPhone 17 Pro Max wordt naar verluidt véél beter dan de iPhone 17 Pro. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple presenteert de iPhone 17-serie in september! Elk jaar opnieuw rijst de vraag wat de verschillen zijn tussen de nieuwe Pro-modellen. We zetten de verschillen tussen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max voor je onder elkaar.

→ Wat zijn de verschillen?

Er komt binnenkort weer een update naar de iPhone! De volgende softwareversie voor de iPhone is iOS 18.6, waarvan Apple inmiddels twee nieuwe features heeft gepresenteerd. Dit zijn ze!

→ iOS 18.6 komt eraan!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is jouw iPhone aan vervanging toe? En ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Let dan op, want niet alle toestellen ondersteunen de volgende softwareversie. Om deze iPhone gaat het.

→ Haal deze iPhones niet!

Heb je altijd al een MacBook willen hebben, maar vond je ze net iets te duur? Dan is er goed nieuws. Apple bezig met de ontwikkeling van een veel goedkopere MacBook. Helaas kleeft er wel één groot nadeel aan deze goedkopere laptop.

→ Goedkopere MacBook?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, met veel nieuwe functies voor de iPhone. Helaas kunnen we in Nederland en België niet alle features van iOS 26 gebruiken, omdat ze niet beschikbaar zijn in de Europese Unie.

→ Deze functies ontbreken

Een veelgebruikte applicatie voor de Apple Watch is per direct verwijderd uit de App Store. De app is niet meer beschikbaar en kan niet meer geïnstalleerd worden op de Apple Watch. Wij vertellen om welke app het gaat!

→ Welke app is verwijderd?

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zet jij Flitsmeister regelmatig aan als je onderweg bent? Afhankelijk van je traject krijg je veel meldingen als je onderweg bent. Door een vervelende functie waren dat er de laatste maanden veel te veel, maar daar brengt Flitsmeister eindelijk verandering in.

→ Dit verandert er bij Flitsmeister!

Er komt een nieuwe functie naar de iPhone én iPad, die het verbinden met wifi veel gemakkelijker gaat maken. Benieuwd welke functie dat is en wanneer die beschikbaar is op de iPhone en iPad? Lees dan snel verder.

→ Verbinden met wifi wordt véél gemakkelijker

Meer iPhone-nieuws