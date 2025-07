Ben je aan het wachten op een nieuwe MacBook? Dan moet je nog wat langer geduld hebben. Apple is van plan om de release uit te stellen.

Jammer: dit Apple-product komt tóch pas in 2026

Volgens Mark Gurman van bloomberg lijkt het erop dat de MacBook Pro met een M5-chip niet meer in 2025 gaat komen. Apple lijkt nu voor een release ergens in de eerste helft van 2026 te kiezen.

De reden voor de vertraging? Die is niet bekend. Mark Gurman voegt er nog wel aan toe dat Apple altijd kan besluiten om de release toch weer naar 2025 te halen. Maar vooralsnog lijkt het erop dat ze voor volgend jaar gaan.

Stiekem verwachten we niet heel veel veranderingen bij de MacBook Pro met M5. Ook Mark Gurman zegt dat je niet veel grote wijzigingen gaat zien, behalve een chip-upgrade.

Grote veranderingen komen pas bij de MacBook Pro M6

Voor grote(re) veranderingen moet je waarschijnlijk zelfs wat langer wachten. Die komen waarschijnlijk bij de MacBook Pro met een M6-chip. Deze MacBook Pro M6 zal volgens de geruchten overstappen naar een OLED-scherm en krijgt een vernieuwd design.

Als de MacBook Pro M5-lancering daadwerkelijk uitgesteld wordt naar begin 2026, dan zal het OLED‑model doorschuiven naar 2027. Of heel misschien ergens tegen het einde van 2026.

Meer Mac-producten op komst

Behalve de MacBook Pro met M5-chip komen staan er nog meer Mac-producten op de planning bij Apple. Je moet dan onder andere denken aan een nieuwe versie van de MacBook Air. Ook deze MacBook krijgt in 2026 een update met de M5-chip ter vervanging van de huidige M4‑versies.

Daarnaast zijn er geruchten dat er een nieuw extern Apple-display op komst is. Dit moet dan de opvolger gaan worden van Apple’s Studio Display. Het scherm zal waarschijnlijk rond dezelfde periode als de Mac-modellen met M5 verschijnen.

Daar blijft het niet bij, want ook de iMac en Mac mini komen met een opvolger. Er is nog niets bekend over de Mac mini 2025 en de iMac 2025, maar dat ze een snellere chip gaan krijgen is vrijwel zeker.

Verder gaan er ook geruchten dat Apple met een goedkopere versie van de MacBook gaat komen. Deze MacBook krijgt dan dezelfde chip die in de iPhone zit. Er is nog niets bekend over een prijs, maar die zal waarschijnlijk rond de 700 euro liggen.

