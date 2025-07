3 goede redenen om de AirPods Pro 2 te kopen (in 2025)

De AirPods Pro 2 zijn al een paar jaar oud, maar in 2025 zijn het nog steeds een van de beste oordopjes die je kunt kopen. Dit zijn 3 redenen waarom!

3 redenen om de AirPods Pro 2 te halen (in 2025)

De AirPods Pro 2 werden in 2022 gelanceerd, en kregen in 2023 een update met USB‑C. Het zijn ontzettend goede oordopjes die alleen maar beter worden. Maar waarom eigenlijk? Dat komt vooral omdat Apple de oordopjes steeds nieuwe functies blijft geven. Maar er zijn meer goede redenen om in 2025 de AirPods Pro 2 te kopen.

1. AirPods Pro 2 krijgen steeds meer nieuwe functies

Sinds iOS 18.1 kun je jouw gehoor testen met de AirPods Pro 2 en is het mogelijk om ze te gebruiken als gehoorapparaat. Ook kun je een telefoongesprek aannemen door met je hoofd te knikken wanneer je je oordopjes draagt.

Apple gaat in iOS 26 nog wat meer functies toevoegen. Zo kun je door het steeltje in te drukken van de AirPods een foto maken wanneer je de Camera-app van je iPhone open hebt staan. Daarnaast krijgen de AirPods ook een nieuwe slaapdetectie-feature. De AirPods herkennen dan wanneer je in slaap valt met je oortjes in en stoppen dan met het afspelen.

Een andere functie die volgens geruchten nog gaat komen is een soort vertaaloptie. Wanneer je met iemand wilt praten waarvan je de taal niet spreekt kunnen je AirPods Pro 2 helpen. De oortjes pikken dan gesproken tekst vanzelf op en sturen die door naar de vertaal-app op je iPhone. Vervolgens krijg je automatisch de vertaling te horen op je AirPods.

2. AirPods Pro 2 hebben al USB‑C

Apple is een al een tijdje bezig om al hun apparaten over te zetten naar usb-c. Heb je een iPhone of iPad met deze aansluiting? Dan is het goed om te weten dat de nieuwste versie van de AirPods Pro 2 óók deze aansluiting hebben. Geen gedoe meer met verschillende kabels, maar gewoon één oplader voor al je Apple-apparaten. Wel zo makkelijk!

3. Goede prijzen voor AirPods Pro 2

Apple komt waarschijnlijk later dit jaar met de AirPods Pro 3. Maar nieuw betekent vaak ook duur, want de verwachte prijs ligt rond de 279 euro. De AirPods Pro 2? Die vind je nu steeds vaker in de aanbieding. Je kun nu al AirPods Pro 2 in 2025 kopen voor € 228,95. Check voor alle aanbiedingen altijd even onze AirPods Pro 2-prijsoverzicht!