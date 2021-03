Instagram introduceert Live Rooms, een functie om samen met drie vrienden te livestreamen naar je volgers. De feature rolt in de komende weken uit naar alle gebruikers en is Instagrams antwoord op Clubhouse.

Instagram introduceert Live Rooms

Dankzij Live Rooms kun je samen met maximaal drie anderen een livestream op Instagram beginnen. Deze is openbaar en jouw volgers (en die van de andere deelnemers) kunnen live meekijken naar jullie stream. Kijkers kunnen ook meedoen aan de uitzending, maar alleen als jij (of een andere beheerder) hiervoor toestemming geeft.

Zo start je een Live Room op Instagram:

Download de nieuwste versie van Instagram in de App Store; Veeg vanaf het thuisscherm naar rechts zodat je bij de camera komt; Kies de Live-optie in het menu onderaan en geef de livestream een titel; Nodig maximaal drie gasten uit.

Antwoord op Clubhouse

Instagram hoopt dat gebruikers Live Rooms gaan gebruiken voor allerlei creatieve toepassingen zoals talkshows, interviews, gesprekken en muziek. Het idee is dat volgers kunnen deelnemen aan de livestream. Op die manier kunnen beroemdheden bijvoorbeeld in gesprek gaan met enkele fans.

Live Rooms is Instagrams antwoord op Clubhouse. Deze social media-app is de afgelopen weken in opkomst en laat mensen via audio met elkaar praten. Clubhouse draait echter volledig om audio terwijl je bij Live Rooms ook beeld hebt.

Instagram probeert haar Clubhouse-alternatief aantrekkelijk te maken voor makers door hen te helpen bij het verdienen van geld. Kijkers van livestreams kunnen bijvoorbeeld badges kopen om makers te steunen.

Techwereld kijkt af bij Clubhouse

Clubhouse bestaat al sinds 2020, maar is vooral de laatste weken aan een flinke opmars bezig. Het succes van de nieuwe audio-app blijft niet onopgemerkt, want naar verluidt werkt Instagram-moederbedrijf Facebook aan een eigen versie van Clubhouse. Ook Twitter probeert met Spaces iets soortgelijks uit.

