De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. YouTube

De c-app heeft een reeks updates aangekondigd. Hierin focust de video-app vooral op het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Door de toevoeging van snelkoppelingen speelt YouTube in op meer gebruiksgemak.

De videospelerpagina werkt na de update een stuk meer gestroomlijnd, door verschillende knoppen naar een prominentere plek verplaatsen. Zo staat de download-knop op een prominente plek en kun je door in de video op de ‘i’ te drukken meer video’s van de YouTuber bekijken.

2. Instagram

Instagram introduceerde deze week drie updates. Deze vernieuwingen hebben allemaal te maken met de livevideo-functie. Zo kun je na de update niet één, maar vier uur lang je volgers vermaken met een livestream. Ook introduceert men een nieuw onderdeel genaamd Live Archief.

Live Archief geeft gebruikers voortaan de mogelijkheid om livevideo’s tot 30 dagen te bewaren. Zo heb je ruim de tijd om de video naar je apparaat te downloaden. Tot slot kun je voortaan livevideo’s vinden via de Ontdekken-pagina en het IGTV-overzicht.

3. NRC Audio

NRC heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee je podcasts uit binnen- en buitenland kunt luisteren. Ook staan er een aantal nieuwe podcastseries die exclusief in de app te beluisteren zijn. De app is gratis te downloaden.

NRC Audio werkt als een soort platform voor podcasts. NRC plaatst zijn eigen podcasts in de app, maar ook van andere makers kun je hier audiojournalistiek vinden. Zo vind je podcasts van de NPO, maar ook van The New York Times. Tot 1 januari 2021 kun je alle NRC-audiojournalistiek luisteren, daarna zijn bepaalde NRC-podcasts alleen nog beschikbaar voor abonnees.

4. Clips

Apple heeft een grote update uitgebracht voor de videobewerking-app Clips. Versie 3.0 heeft een nieuwe interface en ondersteunt zowel horizontale als verticale filmpjes. Vooral op de iPad zijn er forse verbeteringen. Met een iPhone 12 kun je na de update van Clips ook filmpjes schieten in HDR.

De videobewerking-app heeft een nieuwe, gestroomlijnde interface waarmee je eenvoudiger toegang krijgt tot speciale effecten. Daarmee fleur je je filmpjes op een leuke manier op. Bovendien is het zowel op de iPhone als op de iPad mogelijk om verticale óf horizontale filmpjes te maken. Je kunt daarbij kiezen uit meerdere beeldverhoudingen.

5. The Longest Drift

Puzzelen, racen, avontuur: The Longest Drift heeft het allemaal. In deze mooi vormgegeven game krijg je de taak om een mysterie op te lossen. Ergens in een mooi natuurlandschap ga je op zoek naar je verdwenen echtgenoot en zoon. Onderweg wordt je rijvaardigheid op de proef gesteld, moet je puzzels oplossen en mysterieuze voorvallen onderzoeken.

De game heeft een ontspannen sfeer en een mooie kunstzinnige stijl. De game is in zes hoofdstukken opgedeeld en je kunt het op je eigen tempo spelen. Vooral op de iPad komt de game tot zijn recht.