Het coronavirus zorgt ervoor dat de wereld massaal thuis is, en Instagram wil het hierbij horende sociale isolement doorbreken. Voortaan kun je samen met vrienden videobellen en naar foto’s kijken. Ook gaat Instagram nepnieuws over het virus bestrijden.

Zo reageert Instagram op het coronavirus

De wereld is afgelopen weken massaal overgeschakeld op videochat-apps voor het onderhouden van contact, en daar speelt Instagram nu op in. In de nieuwe Co-Watching-functie kun je samen met vrienden naar foto’s kijken in een videogesprek. Het werkt zo:

Download de nieuwste versie van Instagram; Open de app en ga naar een privégesprek; Tik op het camera-icoon, en voeg eventueel meerdere personen toe; Selecteer linksonder in het scherm welke foto’s of video’s je wil delen met de ander(en).

Je kunt dus samen met vrienden naar eerdere posts kijken en daar over kletsen. Het is mogelijk om opgeslagen, leuk gevonden en voorgestelde foto’s en video’s te bekijken. De schermen van de deelnemers verplaatsen tijdens het kijken naar de onderkant van het scherm. Je blijft zo iedereens reactie zien.

Verder voegt Instagram een speciale Stay Home-sticker toe. Deze kun je gebruiken in Verhalen om anderen op te roepen thuis te blijven. Ook voegt men andere informatieve stickers toe, bijvoorbeeld met de mededeling dat je je handen moet wassen.

Tegen nepnieuws

Ook gaat Instagram meer prioriteit geven aan betrouwbare nieuwsbronnen over het coronavirus. Denk hierbij aan de Wereldgezondheidsorganisatie en gerenommeerde virologen. Dit soort accounts komen nu automatisch bovenaan te staan op het Ontdekken-tabblad.

Tegelijkertijd kondigt het bedrijf aan strenger te gaan optreden tegen onvolledig en/ of nepnieuws. Het Facebook-dochterbedrijf werkt hiervoor samen met onafhankelijke factcheckers. Zij controleren of informatie klopt.

