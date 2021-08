Helemaal klaar met Instagram? Deze app is zoals Insta vroeger was

Ben jij helemaal klaar met Instagram en denk je weleens sentimenteel terug aan de begindagen van het platform? Dan moet je de nieuwe fotografie-app Glass echt eens proberen.

Glass is een nieuwe app voor Instagram-gebruikers

“Wij zijn niet langer een app om foto’s mee te delen”, zo zei Instagram-topman Adam Mosseri onlangs. “Mensen gebruiken Instagram om vermaakt te worden, maar de concurrentie liegt er niet om. We kunnen niet wegkijken en zullen daarom moeten veranderen.”

Duidelijke woorden. Instagram ziet zichzelf niet langer als een foto-app, maar meer als een entertainmentleverancier. Niet iedereen is blij met deze koers, zo zien wij bij iPhoned aan de enorme populariteit van ons artikel over hoe je Instagram moet verwijderen. Het lijkt erop dat steeds meer mensen het platform achter zich laten, wat de redenen ook zijn.

Maar, waar ga je dan heen? Sinds kort is er een app bijgekomen die overduidelijk geïnspireerd is op hoe Instagram vroeger was. Maak kennis met Glass. Deze app is meer dan een jaar in ontwikkeling geweest, maar sinds deze maand voor iedereen bruikbaar.

Instagram voor fotografen

Glass is, in een notendop, een sociaal platform waar fotografie centraal staat. Liefhebbers plaatsen hun beste kiekjes en volgen andere fotografen. Zodra iemand die jij volgt een nieuwe foto plaatst, duikt deze plaat in je tijdlijn op. Ook kun je natuurlijk reageren op elkaars bijdragen.

Voor zover de doorsnee functies die vrijwel iedere sociale app tegenwoordig heeft. Glass richt zich op mensen die teleurgesteld zijn in wat Instagram tegenwoordig is, en op zoek zijn naar fotografische verdieping.

Kiekjes worden daarom in de volledige resolutie geüpload en ze hoeven niet in de kenmerkende vierkantweergave van Instagram te passen. Daarbij kun je per foto de statistieken inkijken om van anderen te leren. Zo zie je met welke camera de foto gemaakt is en welke sluitertijd de fotograaf gebruikt heeft.

Glass downloaden

Omdat Glass geen advertenties heeft en heel privacyvriendelijk is, moet je voor de app betalen. Een maandabonnement kost 4,99 euro en als je per jaar betaalt ben je 30,99 euro kwijt. Je kunt de app gelukkig gratis uitproberen, maar je moet wel iemand kennen die de app al heeft. Voorlopig is Glass namelijk invite only.