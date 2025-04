Eindelijk: Instagram komt met een speciale app voor de iPad

Goed nieuws als je regelmatig Instagram gebruikt, want er komt eindelijk een speciale app voor de iPad! Dit weten we al over de nieuwe applicatie.

Instagram op de iPad

Er komt eindelijk een speciale app voor Instagram op de iPad! Volgens The Information werkt het bedrijf op de achtergrond aan een applicatie voor de tablet. Een medewerker heeft naar verluidt aangegeven dat de iPad-app in ontwikkeling is, wat een grote verbetering zou betekenen. Op dit moment kunnen gebruikers Instagram wel op de iPad gebruiken, maar enkel via internet of door de iPhone-app te installeren.

Het is dus wel al mogelijk om Instagram op de iPad te openen, maar het werkt nog verre van optimaal. Bij het gebruiken van de iPhone-app worden grote zwarte balken op het scherm weergegeven, omdat de applicatie niet werkt met het grotere scherm van de iPad. Daar komt binnenkort verandering in, want dan komt er eindelijk een speciale Instagram-app voor de iPad. Dat wordt ook wel tijd, het is inmiddels 15 jaar geleden dat Instagram werd geïntroduceerd.

Instagram heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven dat er geen speciale applicatie voor de iPad zou komen. Volgens het bedrijf was de doelgroep voor deze app te klein. Het ontwikkelen van de applicatie had daarom geen prioriteit voor Instagram. Volgens geruchten is daar nu eindelijk verandering in gekomen, waardoor het bedrijf wél een app ontwikkelt die speciaal wordt afgesteld op het formaat van de iPad.

Het is nog onduidelijk waarom Instagram nu wel toekomst ziet in een app voor de iPad. Mogelijk komt dit door de komst van TikTok, waardoor de populariteit van Instagram afneemt. Met de introductie van Instagram Reels probeert het bedrijf de concurrentie aan te gaan met TikTok. De laatste maanden is er veel onzekerheid over TikTok, omdat de Verenigde Staten overwegen de app te blokken. Mogelijk probeert Instagram gebruik te maken van deze onzekerheid, door een iPad-app uit te brengen.

Volgt WhatsApp?

TikTok heeft wél een app voor de iPad, dat een groot voordeel is in vergelijking met Instagram. Volgens geruchten is Instagram van plan om dit voordeel weg te nemen, waardoor er eindelijk een applicatie voor de iPad komt. Het is nog onduidelijk wanneer dit precies gebeurt, het is goed mogelijk dat de definitieve release voorlopig op zich laat wachten. Nog even geduld dus, want het lijkt erop dat Instagram eindelijk aan een nieuwe app voor de tablet werkt.

Instagram is niet het enige platform van Meta zonder een applicatie voor de iPad. Gebruikers wachten al jaren op een iPad-versie van WhatsApp. Voor de berichtendienst is nog helemaal geen app beschikbaar op de iPad, zelfs de iPhone-app is niet te gebruiken op de tablet. Er zijn nog geen nieuwe berichten over een WhatsApp-versie voor de iPad, maar mogelijk komt daar nog verandering in. Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!