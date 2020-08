De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Instagram Reels

Instagram zet de aanval op TikTok in. Afgelopen week bracht het dochterbedrijf van Facebook Reels uit. Voortaan kun je onder de cameraknop van Instagram korte filmpjes van maximaal zes seconden opnemen en voorzien van allerlei animaties en geinige effecten.

Instagram Reels deel je vervolgens op je Insta-profiel, maar je kunt ze ook aan je Story toevoegen. Voordeel van optie nummer 1 is dat jouw filmpje mogelijk op het Ontdekken-tabblad van de app terechtkomt, waar een miljoenenpubliek aanwezig is. Afgelopen week hebben we naast Instagram Reels ook andere TikTok-alternatieven op een rijtje gezet.

Instagram Instagram, Inc. 9,4 (591710 reviews) Gratis via App Store

2. Tikkie Check

De immens populaire betaal-app Tikkie komt nu ook van pas op het terras. Afgelopen week bracht maker ABN Amro Tikkie Check uit, een nieuwe functie voor horeca-uitbaters. Café- en restauranteigenaren kunnen hierdoor gasten contactloos laten afrekenen met hun smartphone.

Het werkt heel simpel. Neem plaats en scan de qr-code op het tafeltje. Plaats vervolgens je bestelling bij het personeel en geniet van het drankje. Heb je genoeg gedronken? Dan reken je ‘gewoon’ af via Tikkie, zonder dat je om een bon hoeft te vragen. Vervolgens is het heel makkelijk om de rekening te splitten met eventueel gezelschap.

Tikkie ABN AMRO Bank N.V. 8,8 (3685 reviews) Gratis via App Store

3. Gun Rounds

In cowboyfilms komt vroeg of laat een showdown voor. Twee cowboys staan tegenover elkaar met een hand op de holster om elkaar zo snel mogelijk uit te schakelen met kogels. In Gun Rounds doe je ongeveer hetzelfde, maar dan veilig vanaf je iPhone.

In het spelletje staat elkaar beschieten centraal. Eerst mag jij een schot lossen, waarna de tegenstander(s) aan de beurt is. Vervolgens probeer je elkaar om de beurt uit elkaar te schakelen. Daarnaast is een goed reactievermogen belangrijk in Gun Rounds, want door precies op het juiste moment op het scherm te tikken kun je aanvallen van vijanden afweren.

Gun Rounds Tobin Huitt € 3,49 via App Store

4. Burpee Hero

Veel mensen vinden het lastig om van sporten een gewoonte te maken. Een keertje hardlopen of naar de sportschool gaan gaat nog wel, maar er een gewoonte van maken kan pittig zijn. Daar probeert Burpee Hero bij te helpen. De nieuwe app probeert jou te motiveren door sporten vooral leuker te maken.

Dat doet Burpee Hero door je een poppetje te geven. Door het uitvoeren van squats, push-ups, sit-ups en burpees zorg je ervoor dat jouw Burpee Hero alsmaar krachtiger wordt. Ook verdien je geld (in het spel) om extra uitrusting voor jouw sportfanaat te kopen.

Burpee Hero - Fitness Gamified Ben Noland Gratis via App Store