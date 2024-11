Instagram voegt nieuwe functies toe aan de app – dit moet je weten

Instagram heeft verschillende nieuwe functies aangekondigd voor Direct Messages. We zetten alle vernieuwingen voor je op een rij.

Instagram voegt nieuwe functies toe

Instagram komt met nieuwe functies voor Direct Messages, waaronder het delen van locaties, het toevoegen van bijnamen en nieuwe stickerpakketten.

Live locatie delen

Het wordt mogelijk om in DM’s live jouw locatie te delen met een vriend. Ook wordt het mogelijk om een bepaalde plek op de kaart vast te zetten, zodat je elkaar gemakkelijker kunt vinden in drukke omgevingen.

Je kunt jouw live-locatie alleen privé delen in DM’s of in een groepschat. De functie staat standaard uitgeschakeld. Wanneer je jouw live-locatie deelt, stopt het delen na één uur weer automatisch. Alleen degenen in de specifieke chat kunnen jouw locatie zien en die kunnen deze ook niet verder delen met andere chats.

Boven in de chat zie je een indicator, zodat je niet vergeet dat je jouw live locatie deelt. Je kunt op elk moment weer stoppen met het delen van je locatie. Let altijd op je privacy en deel jouw live-locatie alleen met mensen die je in het echt kent.

Bijnamen toevoegen

Je kunt DM’s in Instagram binnenkort ook aanpassen met bijnamen voor jezelf of vrienden. Lange gebruikersnamen zijn hierdoor gemakkelijker te herkennen. Bijnamen verschijnen alleen in je DM’s en veranderen je gebruikersnaam nergens anders op Instagram. Je kunt je bijnaam op elk moment weer veranderen en je kunt ook bepalen wie jouw bijnaam mag aanpassen in een chat. Standaard staat dit ingesteld op mensen die je volgt, maar je kunt dit ook wijzigen zodat alleen jij jouw bijnaam kunt aanpassen.

Om een bijnaam aan te maken, tik je op de chatnaam bovenaan het gesprek. Tik vervolgens op Bijnamen en de gebruikersnaam van de persoon voor wie je een bijnaam wilt toevoegen in de chat.

Nieuwe stickers

Naast de nieuwe functies locatiedeling en bijnamen voegt Instagram ook nog 17 nieuwe stickerpakketten toe met 300 nieuwe stickers die je in DM’s kunt gebruiken. Ook is er een nieuwe optie om een sticker favoriet te maken, zodat je stickers die door vrienden zijn gedeeld of die je zelf hebt gemaakt eenvoudig opnieuw kunt gebruiken.

Nieuwe functies Instagram nog niet in Nederland

De nieuwe functies van Instagram zijn momenteel alleen nog maar beschikbaar in bepaalde landen en helaas nog niet in Nederland. Wanneer de functies hier worden toegevoegd, is nog niet bekend. We verwachten wel dat ze hier over niet al te lange tijd ook verschijnen.