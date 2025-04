Instagram brengt nieuwe app uit (met deze handige features voor je iPhone) 

Instagram heeft een nieuwe app gelanceerd! Met Edits komen er handige features naar je iPhone. Dit kun je met de nieuwe applicatie.

Instagram lanceert Edits

Er is een nieuwe applicatie voor je iPhone beschikbaar! Instagram heeft de app ‘Edits’ uitgerold voor gebruikers over de hele wereld. Edits moet het opnemen en bewerken van video’s op je iPhone veel gemakkelijker maken. Met de applicatie gaat Instagram de concurrentie aan met TikTok (en CapCut). De release van Edits stond begin dit jaar gepland, toen TikTok tijdelijk was geblokkeerd in de Verenigde Staten.

Als reactie op deze blokkade kondigde Instagram de nieuwe app al in januari aan, maar het is nu pas mogelijk om Edits te installeren via de App Store. Je kunt de applicatie gratis downloaden op je iPhone, het gebruik van Edits is eveneens kosteloos. Dat is een groot verschil met CapCut, de applicatie om video’s te bewerken van het moederbedrijf achter TikTok. Bij CapCut moet je betalen om alle functies te gebruiken. Bekijk hier Edits van Instagram in de App Store:

Features van Edits

Instagram biedt slechts beperkte mogelijkheden voor het bewerken van video’s. Met Edits krijg je deze mogelijkheden wel, waardoor het veel gemakkelijker wordt om filmpjes op te nemen en direct te bewerken. Gebruikers kunnen video’s van maximaal tien minuten opnemen met de nieuwe app van Instagram. Dat gebeurt in de hoogste kwaliteit, want je kunt video’s met een resolutie van 1080p, 2K of 4K opnemen.

Na het opnemen (of uploaden) van de video krijgen gebruikers de optie om de beelden te bewerken. De mogelijkheden in Edits zijn uitgebreid. In de nieuwe app van Instagram kun je een green-screen toevoegen aan je video, door AI gegenereerde animaties selecteren en populaire audio onder de beelden zetten. Zo wordt het voor alle gebruikers eenvoudiger om video’s te bewerken (en eventueel te delen).

Nieuwe app van Instagram nu beschikbaar

Andere handige features van Edits zijn het verwijderen van de achtergrond op een video en het inzien van de kijkcijfers als je de beelden op Instagram hebt gedeeld. Je ziet precies welk deel van de video het wel en juist niet goed heeft gedaan, wat van pas kan komen als je vaker filmpjes op Instagram zet. Met de nieuwe app biedt Instagram een goed alternatief voor gebruikers die liever niet voor CapCut van het Chinese ByteDance kiezen.

Edits is nu beschikbaar in Nederland en België en is voor iedereen gratis te gebruiken. Wel moet je inloggen met het account dat je op Instagram gebruikt. Vervolgens kun je aan de slag met het bewerken van bestaande video’s, of het opnemen van nieuwe beelden. Let daarbij op welke filmpjes je deelt, want Facebook en Instagram hebben aangegeven meer data te gebruiken voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Hier vertellen we hoe je dat voorkomt.