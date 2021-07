iPhone 12 refurbished prijzen vergelijken

Een refurbished ('gereviseerd') product is eerder gebruikt en is normaliter schoongemaakt, gerepareerd en waar nodig voorzien van nieuwe onderdelen. Bij veel aanbieders krijg je tevens garantie op het product.

De iPhone 12 is de opvolger van de iPhone 11 en is in 2020 uitgebracht. Ook nu is de vraag naar het toestel hoog. Apple verkoopt het toestel nog steeds zelf, maar er worden steeds meer refurbished-exemplaren aangeboden door derde partijen. In hoeverre is het prijsverschil de aankoop van een refurbished iPhone 12 waard?

Advies: refurbished iPhone 12, goed idee of niet?

De term ‘refurbished’ staat voor ‘gerenoveerd’. Een refurbished iPhone bestaat dan ook uit zowel gebruikte als gloednieuwe onderdelen. Het apparaat wordt uitvoerig getest en vervolgens worden de versleten onderdelen vervangen. Het kan dus zijn dat een refurbished iPhone een aantal krasjes bevat, maar je bent ervan verzekerd dat hij volledig naar behoren functioneert.

Om de uiterlijke staat aan te geven, gebruiken verkopers van refurbished-smartphones condities, ook wel gradaties genoemd. Hoe minder gebruikerssporen de telefoon heeft, hoe duurder het toestel is. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Een telefoon met met wat krasjes is goedkoper dan een piekfijn exemplaar.

1. Prijsverschil

De voornaamste reden om te kiezen voor een refurbished smartphone, is de prijs. Het bedrag dat je kwijt bent is lager dan de nieuwprijs. De iPhone 12 is echter nog vrij nieuw: het toestel is nog geen eens anderhalf jaar oud. Hierdoor is de waarde nog niet gigantisch gedaald. Aangezien Apple de smartphone ook zélf tegen een lagere prijs verkoopt en providers met kortingsdeals strooien, is het prijsverschil op dit moment laag.

In de refurbished-wereld hanteert men drie condities: zichtbaar gebruikt, licht gebruikt en zo goed als nieuw. Zichtbaar gebruikt is uiteraard de goedkoopste optie. Dit betekent dat er een aantal krassen en misschien wat kleine deukjes in het toestel zitten. Wil je een refurbished iPhone 12 die er als nieuw uitziet? Dan wordt het prijsverschil ten opzichte van een volledig nieuwe iPhone 12 nóg kleiner.

2. Is de iPhone 12 toekomstbestendig?

Over de software van de iPhone 12 hoef je je nog lang niet druk te maken. iPhones krijgen doorgaans zo’n vijf jaar lang software-ondersteuning. We verwachten dan ook dat de iPhone 12 minstens tot en met 2026 updates zal ontvangen, als het niet langer is.

Het voordeel van de iPhone 12 ten opzichte van de oudere versies is dat de iPhone 12 5G heeft.

3. Duurzaamheid

Door een refurbished iPhone te kopen in plaats van een nieuwe, help je het milieu. Ieder jaar neemt het aantal smartphonegebruikers toe en dus ook de productie.

Helaas bevatten iPhones stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Door een refurbished iPhone 12 aan te schaffen, worden ook deze schadelijk materialen hergebruikt. Alle beetjes helpen immers.

