iPhone 12 met abonnement vergelijken

iPhone 12 abonnement vergelijken: dit moet je weten

De iPhone 12 is de opvolger op de iPhone 11 uit 2019. Het toestel is op 13 oktober 2020 samen met drie andere iPhone 12-modellen gepresenteerd, de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Inmiddels is de iPhone 12 al flink in prijs gedaald en koste het toestel los nog maar € 499,99. In combinatie met een abonnement is het toestel nog goedkoper.

Wat koste de iPhone 12 met abonnement?

Bij minimaal 50min en 2GB data en geen eenmalige bijdragen voor het toestel betaal je € 4,25 per maand voor de iPhone 12 met abonnement. Zie het eerste resultaat in bovenstaande vergelijker. Het toestel is bij vele providers en webshops verkrijgbaar in combinatie met een abonnement.

Bestel de iPhone 12 met abonnement

De iPhone 12 is al een lange tijd te koop. Ben je op zoek naar het beste abonnement dat bij jou past? Check onze vergelijker voor het beste iPhone 12 abonnement op deze pagina. Daarin kun je op basis van filters precies het goedkoopste abonnement vinden dat aan jouw eisen voldoet.

Waar moet ik op letten bij een iPhone 12 met abonnement

Als je een iPhone 12 met abonnement aanschaft, ga je eigenlijk een lening aan. Naast je abonnementskosten los je ook elke maand een gedeelte van de lening af. Aan het einde van de looptijd heb je dan (vaak) ook je mobiele telefoon afbetaald en mag je het toestel houden. Echter, wanneer je de waarde van het toestel boven de 250 euro is, krijg je een BKR-registratie.

Een BKR-registratie is niet erg, maar is wel vervelend als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Je kunt dit voorkomen door een bepaald bedrag bij te betalen, zodat je onder de grens van 250 euro komt. Je maandelijkse kosten zijn dan ook lager. Uiteraard kun je ook voor een iPhone 12 los toestel gaan en deze eventueel combineren met een sim only-abonnement. Je hebt dan helemaal niet te maken met leningen en dus ook niet met BKR-registraties.

Twijfel je nog over de iPhone 12 omdat het een wat ouder model is. Check dan hieronder de vergelijking met de Pro en de nieuwere iPhones.