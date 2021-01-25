iPhone 12 met abonnement vergelijken

iPhone 12 abonnement vergelijken: dit moet je weten
De iPhone 12 is de opvolger op de iPhone 11 uit 2019. Het toestel is op 13 oktober 2020 samen met drie andere iPhone 12-modellen gepresenteerd, de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Inmiddels is de iPhone 12 al flink in prijs gedaald en koste het toestel los nog maar € 499,99. In combinatie met een abonnement is het toestel nog goedkoper.
Wat koste de iPhone 12 met abonnement?
Bij minimaal 50min en 2GB data en geen eenmalige bijdragen voor het toestel betaal je € 4,25 per maand voor de iPhone 12 met abonnement. Zie het eerste resultaat in bovenstaande vergelijker. Het toestel is bij vele providers en webshops verkrijgbaar in combinatie met een abonnement.
Bestel de iPhone 12 met abonnement
De iPhone 12 is al een lange tijd te koop. Ben je op zoek naar het beste abonnement dat bij jou past? Check onze vergelijker voor het beste iPhone 12 abonnement op deze pagina. Daarin kun je op basis van filters precies het goedkoopste abonnement vinden dat aan jouw eisen voldoet.
Waar moet ik op letten bij een iPhone 12 met abonnement
Als je een iPhone 12 met abonnement aanschaft, ga je eigenlijk een lening aan. Naast je abonnementskosten los je ook elke maand een gedeelte van de lening af. Aan het einde van de looptijd heb je dan (vaak) ook je mobiele telefoon afbetaald en mag je het toestel houden. Echter, wanneer je de waarde van het toestel boven de 250 euro is, krijg je een BKR-registratie.
Een BKR-registratie is niet erg, maar is wel vervelend als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Je kunt dit voorkomen door een bepaald bedrag bij te betalen, zodat je onder de grens van 250 euro komt. Je maandelijkse kosten zijn dan ook lager. Uiteraard kun je ook voor een iPhone 12 los toestel gaan en deze eventueel combineren met een sim only-abonnement. Je hebt dan helemaal niet te maken met leningen en dus ook niet met BKR-registraties.
Twijfel je nog over de iPhone 12 omdat het een wat ouder model is. Check dan hieronder de vergelijking met de Pro en de nieuwere iPhones.
iPhone 12 vergelijken
vanaf € 499,99
6,1
Super Retina XDR-display
A14 Bionic-chip
12-MP dual camera
Ultragroothoek en groothoek
64 GB opslag
Of 128 GB – 256 GB
Tot 17 uur
video afspelen
5G
- Face ID
- 12-MP selfie-camera
- Draadloos opladen
- MagSafe compatibel
Release: 10 / 2020
4 jaar ondersteuning
vanaf € 649,99
6,1
Super Retina XDR-display
A14 Bionic-chip
12‑MP pro‑camerasysteem
Ultragroothoek, groothoek en telelens
128 GB opslag
Of 256 GB – 512 GB
Tot 17 uur
video afspelen
5G
- Face ID
- 12-MP selfie-camera
- Draadloos opladen met MagSafe
- LiDAR-scanner (nachtmodus)
Release: 10 / 2020
4 jaar ondersteuning
vanaf € 526,-
6,1
Super Retina XDR-display
A15 Bionic-chip
6‑core CPU + 4‑core CPU
12-MP dual camera
Ultragroothoek en groothoek
128 GB opslag
Of 256 GB – 512 GB
Tot 19 uur
video afspelen
5G
- Face ID en waterbestendig
- Filmmodus in 1080p met 30 fps
- Draadloos opladen en MagSafe
- Verbeterde ultragroothoeklens
Release: 09 / 2021
4 jaar ondersteuning
vanaf € 609,-
6,1
Super Retina XDR-display
A15 Bionic-chip
6‑core CPU + 5‑core CPU
12-MP geavanceerde dual camera
Ultragroothoek en groothoek
128 GB opslag
Of 256 GB – 512 GB
Tot 20 uur
video afspelen
5G
- Face ID en waterbestendig
- Selfie camera met autofocus
- Draadloos opladen en MagSafe
- Crashdetectie
Release: 09 / 2022
4 jaar ondersteuning