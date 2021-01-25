iPhone 12 met abonnement vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
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Los toestel
Refurbished
Apple iPhone 12
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Ontdek welk Apple iPhone 12 abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone 12 met abonnement vanaf € 4,25 per maand met € 530,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Apple iPhone 12 abonnement dat bij jou past.
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13 resultaten vanaf € 4,25
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Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
200 min
10 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 4,25 p/m
Eenmalig toestel: € 530,00
Gemiddeld p/m: € 26,53
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 5,00 p/m
Eenmalig toestel: € 521,00
Gemiddeld p/m: € 26,91
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 4,75 p/m
Eenmalig toestel: € 530,00
Gemiddeld p/m: € 27,03
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 5,25 p/m
Eenmalig toestel: € 521,00
Gemiddeld p/m: € 27,16
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 5,50 p/m
Eenmalig toestel: € 521,00
Gemiddeld p/m: € 27,41
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 100 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 6,00 p/m
Eenmalig toestel: € 521,00
Gemiddeld p/m: € 27,91
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
300 min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Youfone
€ 7,50 p/m
Eenmalig toestel: € 526,00
Gemiddeld p/m: € 29,61
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Youfone
€ 9,00 p/m
Eenmalig toestel: € 526,00
Gemiddeld p/m: € 31,11
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
2 jaar
1d
Budget Thuis
€ 10,00 p/m
Eenmalig toestel: € 509,00
Gemiddeld p/m: € 31,41
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
300 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Youfone
€ 10,00 p/m
Eenmalig toestel: € 529,00
Gemiddeld p/m: € 32,24
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Youfone
€ 11,50 p/m
Eenmalig toestel: € 529,00
Gemiddeld p/m: € 33,74
Bekijk bij Mobiel.nl
Apple iPhone 12
Zonder BKR
Apple iPhone 12
128 GB/5G
300 min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Youfone
€ 12,00 p/m
Eenmalig toestel: € 523,00
Gemiddeld p/m: € 33,99
Bekijk bij Mobiel.nl

iPhone 12 abonnement vergelijken: dit moet je weten

De iPhone 12 is de opvolger op de iPhone 11 uit 2019. Het toestel is op 13 oktober 2020 samen met drie andere iPhone 12-modellen gepresenteerd, de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Inmiddels is de iPhone 12 al flink in prijs gedaald en koste het toestel los nog maar € 499,99. In combinatie met een abonnement is het toestel nog goedkoper.

Wat koste de iPhone 12 met abonnement?

Bij minimaal 50min en 2GB data en geen eenmalige bijdragen voor het toestel betaal je € 4,25 per maand voor de iPhone 12 met abonnement. Zie het eerste resultaat in bovenstaande vergelijker. Het toestel is bij vele providers en webshops verkrijgbaar in combinatie met een abonnement.

Bestel de iPhone 12 met abonnement

De iPhone 12 is al een lange tijd te koop. Ben je op zoek naar het beste abonnement dat bij jou past? Check onze vergelijker voor het beste iPhone 12 abonnement op deze pagina. Daarin kun je op basis van filters precies het goedkoopste abonnement vinden dat aan jouw eisen voldoet.

Waar moet ik op letten bij een iPhone 12 met abonnement

Als je een iPhone 12 met abonnement aanschaft, ga je eigenlijk een lening aan. Naast je abonnementskosten los je ook elke maand een gedeelte van de lening af. Aan het einde van de looptijd heb je dan (vaak) ook je mobiele telefoon afbetaald en mag je het toestel houden. Echter, wanneer je de waarde van het toestel boven de 250 euro is, krijg je een BKR-registratie.

Een BKR-registratie is niet erg, maar is wel vervelend als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Je kunt dit voorkomen door een bepaald bedrag bij te betalen, zodat je onder de grens van 250 euro komt. Je maandelijkse kosten zijn dan ook lager. Uiteraard kun je ook voor een iPhone 12 los toestel gaan en deze eventueel combineren met een sim only-abonnement. Je hebt dan helemaal niet te maken met leningen en dus ook niet met BKR-registraties.

Twijfel je nog over de iPhone 12 omdat het een wat ouder model is. Check dan hieronder de vergelijking met de Pro en de nieuwere iPhones.

iPhone 12 vergelijken

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12

vanaf € 499,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12

6,1

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

64 GB opslag

Of 128 GB – 256 GB

Tot 17 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen
  • MagSafe compatibel

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro

vanaf € 649,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12 Pro

6,1

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12‑MP pro‑camera­systeem

Ultragroothoek, groothoek en telelens

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 17 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen met MagSafe
  • LiDAR-scanner (nachtmodus)

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13

vanaf € 526,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 13

6,1

Super Retina XDR-display

A15 Bionic-chip

6‑core CPU + 4‑core CPU

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 19 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Filmmodus in 1080p met 30 fps
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Verbeterde ultragroothoeklens

Release: 09 / 2021

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14

vanaf € 609,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 14

6,1

Super Retina XDR-display

A15 Bionic-chip

6‑core CPU + 5‑core CPU

12-MP geavanceerde dual camera

Ultragroothoek en groothoek

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 20 uur

video afspelen

5G

  • Face ID en waterbestendig
  • Selfie camera met autofocus
  • Draadloos opladen en MagSafe
  • Crashdetectie

Release: 09 / 2022

4 jaar ondersteuning

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