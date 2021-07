iPhone 12 met abonnement vergelijken

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Looptijd in maanden

Looptijd in maanden 24

Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info

iPhone 12 abonnement vergelijken: dit moet je weten

De iPhone 12 is de opvolger op de iPhone 11 uit 2019. Het toestel is op 13 oktober 2020 samen met drie andere iPhone 12-modellen gepresenteerd, de iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.



Welke providers verkopen een iPhone 12 met abonnement?

De grote providers in Nederland bieden alle kleuren, modellen en opslagcapaciteiten van de iPhone 12 aan. Van Vodafone tot KPN, T-Mobile en Tele2.

Bestel de iPhone 12 met abonnement

De verkoop van de iPhone 12 is gestart. Ben je op zoek naar het beste abonnement dat bij jou past? Check onze iPhone 12 met abonnement prijsvergelijker op deze pagina. Daarin kun je op basis van filters precies het goedkoopste abonnement vinden dat aan jouw eisen voldoet.

iPhone 12 met abonnement: 3 dingen om op te letten

Als je van plan bent om een iPhone 12 abonnement af te sluiten, zijn er een aantal dingen waar je rekening mee moet houden:

Opslag: Het geheugen van de iPhone kan je niet uitbreiden. Kies dus altijd een model dat voldoende opslagcapaciteit heeft.

Het geheugen van de iPhone kan je niet uitbreiden. Kies dus altijd een model dat voldoende opslagcapaciteit heeft. Garantie: In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Deze is verder uit te breiden met AppleCare+, een verzekering van Apple waarmee je het toestel ook tegen val-, stoot- en waterschade beschermt.

In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Deze is verder uit te breiden met AppleCare+, een verzekering van Apple waarmee je het toestel ook tegen val-, stoot- en waterschade beschermt. Beschikbaarheid: Ieder jaar wachten veel mensen op de nieuwe iPhone, wat ervoor kan zorgen dat specifieke modellen in het begin beperkt leverbaar zijn. Kijk daarom altijd goed naar de levertijden per aanbieder, omdat deze zeker in het begin flink kunnen verschillen van elkaar.

Een iPhone 12 abonnement of toch sim-only?

Een iPhone 12 abonnement afsluiten is een populaire keuze, met als nadeel dat je bijna altijd een BKR-registratie krijgt voor de lening die je afsluit. Wil je dat niet, dan is een losse iPhone 12 kopen ook een optie en kun je dit aanvullen met een sim only-abonnement. Check ook voor de beste sim only aanbiedingen onze vergelijken.

Of toch liever de iPhone 12 Pro?

De iPhone 12 is tegelijk onthuld met de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de iPhone 12 mini. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zullen een stuk duurder uitvallen dan de iPhone 12, omdat deze toestellen onder meer een betere camera hebben en zijn uitgerust met extra functies.