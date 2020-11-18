iPhone 12 mini refurbished prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 12 mini
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 12 mini het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 12 mini is refurbished verkrijgbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren donkerblauw, mintgroen, paars, rood, wit en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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26 resultaten vanaf € 149,00
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Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 149,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 157,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
128 GB5G
€ 169,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 169,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Telefoongigant
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8.4
Telefoongigant
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 172,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 177,99
Lichte gebruikerssporen, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 179,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
128 GB5G
€ 186,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
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8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
128 GB5G
€ 187,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Fixje
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9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
64 GB5G
€ 189,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
128 GB5G
€ 189,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 mini
Refurbished
Apple iPhone 12 mini
256 GB5G
€ 199,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d

De iPhone 12 mini refurbished brengt het beste van alle werelden samen. Hij is handzaam dankzij de kleinere afmetingen, snel dankzij de goede hard- en software en nu ook nog eens zeer betaalbaar door hem als refurbished iphone aan te schaffen.

Op deze pagina vind je onze prijsvergelijker, daarmee is het zeer eenvoudig om de voordeligste aanbieder te vinden. Daarnaast staan hier nog een aantal zaken waar je op moet letten beschreven.

Voor wie is een iPhone 12 Mini refurbished kopen geschikt?

Refurbished telefoons zijn vooral voor mensen die een goede smartphone willen zonder daar de hoofdprijs voor te betalen. Je toestel heeft dan een vorige eigenaar gehad, maar is wel helemaal nagekeken en indien nodig gerepareerd. Je krijgt zelfs weer een bonnetje met garantie. Daardoor bespaar je eenvoudig tegen weinig risico!

De iPhone 12 Mini is natuurlijk nog relatief nieuw en heeft daarom goede specificaties. Hij gaat nog jaren mee en we kunnen hem iedereen aanbevelen. 

Apple iPhone 12 mini deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 12 mini

64 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 149,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico

Apple iPhone 12 mini

64 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 157,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 12 mini

128 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 169,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico
Vergelijk alle Apple iPhone 12 mini refurbished prijzen

Een refurbished iphone komt altijd als los toestel zonder abonnement

Jouw refurbished iPhone 12 Mini wordt als los toestel naar je opgestuurd. Deze kun je vervolgens van je eigen sim kaart voorzien en je bent klaar voor gebruik. Uiteraard kun je hem wel combineren met een sim only abonnement. Op die manier til je het gebruiksgemak naar een hoger niveau.

De voordelen hiervan zijn natuurlijk dat je niet alleen hebt bespaard op je aanschafprijs door voor refurbished te kiezen. Door hem te combineren met een sim only abonnement zijn ook je maandlasten lager. Je hoeft namelijk niet meer op je toestel af te lossen. Ook heb je zo niet te maken met een BKR-registratie. Dat is een groot voordeel als je binnenkort een hypotheek wil afsluiten. 

Hoe werkt de prijsvergelijker?

Het gebruik van de prijsvergelijker werkt zeer eenvoudig. De goedkoopste refurbished iPhone 12 Mini staat namelijk altijd bovenaan. Let er op dat de goedkoopste toestellen ook altijd van de laagste kwaliteit zijn, dus met zichtbare gebruikerssporen aan de buitenkant van de smartphone. De binnenkant is sowieso altijd 100% in orde. 

Gebruik de filteropties om het aanbod toe te spitsen op jouw voorkeuren en behoeftes. Je ziet dan alleen nog de aanbiedingen die je interessant vind. 

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je jouw refurbished iPhone 12 Mini zoals normaal.

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