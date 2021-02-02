iPhone 12 Pro Max refurbished prijzen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
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Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
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  • Laagste prijs € 276,99 bij reBuy
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je een refurbished Apple iPhone 12 Pro Max het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 12 Pro Max is refurbished verkrijgbaar met 128GB, 256GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren goud, grafiet, oceaanblauw en zilver. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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20 resultaten vanaf € 276,99
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Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
128 GB5G
€ 276,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
256 GB5G
€ 277,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
128 GB5G
€ 289,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
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8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
128 GB5G
€ 302,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
512 GB5G
€ 309,00
Zichtbaar gebruikt, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
256 GB5G
€ 309,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
128 GB5G
€ 309,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
256 GB5G
€ 319,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Mobico
Bekijk aanbieding
8.8
Mobico
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
512 GB5G
€ 321,99
Zichtbaar gebruikt, 3 jaar garantie
reBuy
Bekijk aanbieding
8
reBuy
1d
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
256 GB5G
€ 327,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
256 GB5G
€ 352,00
Zo goed als nieuw, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk
Apple iPhone 12 Pro Max
Refurbished
Apple iPhone 12 Pro Max
512 GB5G
€ 384,00
Lichte gebruikerssporen, 2 jaar garantie
Fixje
Bekijk aanbieding
9
Fixje
1d
Refurbished keurmerk

Een refurbished iPhone 12 Pro Max kopen? Dan is het zeker verstandig om eerst onze prijsvergelijker te gebruiken zodat je altijd de beste deal scoort. Door een iPhone 12 Pro Max refurbished te nemen, haal je een top toestel in huis tegen een aantrekkelijke prijs. 

Voor wie is een refurbished iPhone 12 Pro Max geschikt?

Een refurbished iPhone 12 Pro Max is het meest geschikt voor mensen die alleen tevreden zijn met een absoluut top toestel, maar daar niet de hoofdprijs voor willen of kunnen betalen. Omdat het om een refurbished iPhone gaat, vind je het niet erg dat hij al een vorige eigenaar heeft gehad. Als het toestel hier en daar een krasje heeft, stoort je dan ook niet zo.

Apple iPhone 12 Pro Max deals

Los toestel
Refurbished

Apple iPhone 12 Pro Max

128 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 276,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 12 Pro Max

256 GB

5G

Zichtbaar gebruikt

€ 277,99

1 dag

Bekijk bij reBuy
reBuy

Apple iPhone 12 Pro Max

128 GB

5G

Lichte gebruikssporen

€ 289,00

1 dag

Bekijk bij Mobico
Mobico
Vergelijk alle Apple iPhone 12 Pro Max refurbished prijzen

Een refurbished iPhone 12 Pro Max los toestel kopen

Een refurbished iPhone 12 Pro Max komt altijd als los toestel. Het is niet mogelijk om hem met abonnement aan te schaffen. Uiteraard kun je hem wel gewoon combineren met je huidige abonnement of met een sim only.

Je geniet dan wel van alle voordelen van een abonnement, zonder dat je extra maandlasten hebt. Uiteraard is hij ook gewoon prepaid te gebruiken.

Zo gebruik je de prijsvergelijker om de beste deal te vinden

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Dat betekent vaak ook dat dit de toestellen zijn met de meeste gebruikerssporen. 

Als je dat niet wil, gebruik je de filteropties aan de linkerkant. Daarmee pas je het aanbod aan. Je ziet dan alleen de aanbiedingen die ook daadwerkelijk interessant voor je zijn. 

Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding en je komt direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar bestel je dan je refurbished iPhone 12 Pro max zoals je normaal ook zou doen. Alleen dit keer weet je zeker dat je de beste deal hebt bemachtigd.

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