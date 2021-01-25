iPhone 12 los toestel prijzen vergelijken

8.5
Reviewscore iPhoned
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Apple iPhone 12
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  • 3 prijzen van 1 shop
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  • Laagste prijs € 499,99 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPhone 12 los het goedkoopst kan scoren. De Apple iPhone 12 is verkrijgbaar met 64GB, 128GB en 256GB aan opslagruimte in de kleuren donkerblauw, paars, rood, wit en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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3 resultaten vanaf € 499,99
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Sim only (10GB data)
Simyo
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NieuwRefurbished vanaf € 159,00
Apple iPhone 12
Apple iPhone 12
64 GB5G
€ 499,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPhone 12
Apple iPhone 12
128 GB5G
€ 699,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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Apple iPhone 12
Apple iPhone 12
256 GB5G
€ 744,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
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iPhone 12 los kopen: hier moet je op letten

De iPhone 12 is op 13 oktober 2020 officieel gepresenteerd. De opvolger van de iPhone 11 is beschikbaar in vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart. Het toestel kan overweg met 5G, heeft een nieuw design, mooi oled-display en twee camera’s achterop.

Ga je een iPhone kopen? Dan zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden voordat je je bankpas trekt.

  • Opslag: Het geheugen van de iPhone 12 kun je niet uitbreiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model dat ruim voldoende opslag heeft dat past bij de manier waarop jij het toestel gebruikt.
  • Garantie: In Nederland geldt de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Deze is verder uit te breiden met AppleCare+, een verzekering van Apple waarmee je het toestel ook tegen val-, stoot- en waterschade beschermt.
  • Kooptip: De iPhone in combinatie met een abonnement is bijna altijd goedkoper dan een losse telefoon + sim only. Dit geldt ook zeker voor de iPhone 12 met abonnement. Hieronder leggen we uit hoe het zit.

Dit zijn de actuele iPhone 12 prijzen:

iPhone 12 los kopen of met een abonnement?

Als je de iPhone 12 los koopt heb je de vrijheid om daarnaast een sim only abonnement af te sluiten dat aan je wensen voldoet. Je hebt dan een ruimere keuze uit aanbieders dan als je het toestel in combinatie met een abonnement koopt.

Koop je een iPhone 12 met abonnement dan heb je het grote voordeel dat je vaak van een goede korting op het toestel kan profiteren. Vooral als je kiest voor KPN, Vodafone of Odido ben je meestal veel goedkoper uit. Let wel op dat je bij een abonnement met toestel een BKR-registratie kan krijgen. Dit kan je voorkomen door het toestel in één keer af te betalen. Je profiteert dan nog steeds van hetzelfde voordeel op het toestel en je hebt geen BKR-registratie.

Waar is de iPhone 12 het goedkoopst?

Via onze prijsvergelijker zie je direct waar je het voordeligst een iPhone 12 kopen kunt. Met de filteropties kun je bovendien nog filteren op kleur, geheugen, levertijd en conditie. Zo kan je eenvoudig de beste deal vinden die aan jouw wensen voldoet.

iPhone 12 of toch liever de iPhone 12 Pro kopen?

Voor de consumenten die waarde hechten aan een hele goede camera en eventueel groter scherm zijn er de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Of kies de iPhone 12 mini als je liever een compacte en handzame telefoon wilt. Zie de verschillen hieronder.

iPhone 12 (mini) vs iPhone 12 Pro (max)

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12

vanaf € 499,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12

6,1

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

64 GB opslag

Of 128 GB – 256 GB

Tot 17 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen
  • MagSafe compatibel

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 12 mini

Apple iPhone 12 mini

vanaf € 599,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12 mini

5,4

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12-MP dual camera

Ultragroothoek en groothoek

64 GB opslag

Of 128 GB – 256 GB

Tot 15 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen
  • MagSafe compatibel

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 Pro

vanaf € 649,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12 Pro

6,1

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12‑MP pro‑camera­systeem

Ultragroothoek, groothoek en telelens

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 17 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen met MagSafe
  • LiDAR-scanner (nachtmodus)

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

Apple iPhone 12 Pro Max

Apple iPhone 12 Pro Max

vanaf € 799,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 12 Pro Max

6,7

Super Retina XDR-display

A14 Bionic-chip

12‑MP pro‑camera­systeem

Ultragroothoek, groothoek en telelens

128 GB opslag

Of 256 GB – 512 GB

Tot 20 uur

video afspelen

5G

  • Face ID
  • 12-MP selfie-camera
  • Draadloos opladen met MagSafe
  • LiDAR-scanner (nachtmodus)

Release: 10 / 2020

4 jaar ondersteuning

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